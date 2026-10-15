Roumanie-Un nouveau bateau prend feu non loin de la mer Noire

Un chimiquier ancré dans les eaux territoriales roumaines a pris feu jeudi et huit des douze membres d'équipage du navire, sous pavillon de Saint-Marin, sont à ce stade portés disparus, a déclaré l'autorité navale roumaine.

Il s'agit du deuxième bateau à prendre feu en moins de 24 heures à proximité du canal de Sulina, un bras de Danube qui se verse dans le mer Noire.

Mercredi soir, un navire transportant des produits chimiques et pétroliers, battant pavillon comorien, a pris feu et l'équipage a dû être évacué.

La mer Noire et ses ports sont le théâtre d'attaques de plus en plus fréquentes dans le cadre de la stratégie d'asphyxie économique de l'adversaire tentée aussi bien par la Russie que par l'Ukraine, plus de quatre ans et demi après le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine.

Depuis le début du mois, cinq navires commerciaux ont ainsi été touchés en mer Noire, au large des côtes de la Roumanie et de la Bulgarie, faisant un total de 23 morts ou disparus parmi les marins.

Le canal de Sulina est une voie de communication essentielle pour les exportations de céréales ukrainiennes. Les retards causés par les intempéries et le manque de personnel ont entraîné une accumulation de dizaines de navires en attente de traversée.

Pour éviter les attaques russes, l'Ukraine s'appuie de plus en plus sur ses ports fluviaux sur le Danube et sur des voies de navigation proches des côtes de la Bulgarie et de la Roumanie, deux pays membres de l'Union européenne et de l'Otan.

(Luiza Ilie, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)