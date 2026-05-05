Roumanie-Le gouvernement succombe à une motion de censure

(Actualisé avec détails et précisions, décompte du vote, citations)

par Luiza Ilie

Les députés roumains ont renversé mardi le gouvernement pro-européen du Premier ministre Ilie Bolojan, 10 mois après sa mise en place, à l'issue du vote d'une motion de censure déposée par les sociaux-démocrates et l'extrême-droite.

Il y a 12 jours, le gouvernement de coalition, composé de quatre formations politiques, s'est retrouvé en minorité après la décision du Parti social-démocrate (PSD) - premier parti au sein du Parlement - de ne plus faire partie de l'équipe au pouvoir.

Les sociaux-démocrates ont ensuite déposé fin avril une motion de censure, en s'alliant avec le parti d'extrême droite Alliance pour l'unité des Roumains (AUR), après le refus du Premier ministre libéral Ilie Bolojan de démissionner.

La motion de censure de mardi a recueilli 281 voix, soit plus que les 233 nécessaires pour être adoptée, selon le décompte officiel du Parlement.

Les marchés financiers craignent que la crise politique n'entraîne un fléchissement de l'engagement de Bucarest à réduire le plus gros déficit budgétaire de l'UE.

Le déficit devrait passer de plus de 9% en 2024 à 6,2% du PIB cette année.

Le leu roumain est tombé lundi à un plus bas historique face à l'euro avant le vote de ce mardi.

Les sondages d'opinion montrent toutefois qu'Ilie Bolojan est l'homme politique le plus populaire de la coalition au pouvoir.

"Quelqu’un peut-il dire comment la Roumanie fonctionnera à partir de demain ? Avez-vous un plan ?", a demandé Bolojan aux députés avant le vote.

Les sociaux-démocrates ont souvent déclaré qu'ils rejoindraient une coalition pro-UE sous la houlette d'un autre Premier ministre.

Le Parti national libéral (PNL) d'Ilie Bolojan a jusqu’à présent exclu toute nouvelle collaboration avec les sociaux-démocrates, bien que certains membres éminents du parti aient plaidé en faveur d’une réconciliation.

"Il y a une vie après le vote de défiance", a déclaré le chef du PSD, Sorin Grindeanu, aux journalistes. "Nous voulons globalement maintenir cette coalition."

Le vice-Premier ministre libéral Catalin Predoiu a déclaré que son parti "devait garder toutes les options ouvertes".

Ilie Bolojan restera Premier ministre par intérim avec des pouvoirs limités jusqu’à ce qu’un nouveau gouvernement soit approuvé par le Parlement.

Le président centriste Nicusor Dan, chargé de nommer le Premier ministre, devrait désormais inviter les partis à des négociations et tenter de reconstituer la coalition pro-UE à quatre partis sous la houlette d’un autre membre des Libéraux d'Ilie Bolojan ou peut-être d’un technocrate.

Les prochaines élections législatives en Roumanie ne sont prévues qu’en 2028.

Le pays n’a jamais organisé d’élections anticipées. Les analystes estiment que la probabilité d'un scrutin anticipé est faible.

(Rédigé par Luiza Ilie, avec la contribution d'Octav Ganea ; version française Benoit Van Overstraeten et Coralie Lamarque, édité par Jean-Stéphane Brosse)