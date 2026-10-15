Roumanie-Deux bateaux en feu en mer Noire, sept marins portés disparus

(Actualisé avec nouveau bilan, l'UE discutant d'un projet de moratoire sur les attaques en mer Noire, précisions du ministère de l'Intérieur roumain)

Des équipes de secours roumaines sont à la recherche de sept membres d'équipage d'un chimiquier qui a pris feu jeudi dans les eaux territoriales de la Roumanie en mer Noire, incident qui coïncide avec la détection d'une présence de drones russes dans l'espace aérien roumain, ont dit les autorités du pays.

Il s'agit du deuxième bateau à prendre feu en moins de 24 heures dans ces eaux. Les autorités roumaines n'ont toutefois pas fait de lien explicite entre les deux incendies et les drones russes.

La mer Noire et ses ports sont le théâtre d'attaques de plus en plus fréquentes dans le cadre de la stratégie d'asphyxie économique de l'adversaire tentée aussi bien par la Russie que par l'Ukraine, plus de quatre ans et demi après le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine.

Depuis le début du mois, cinq navires commerciaux ont ainsi été touchés en mer Noire, au large des côtes de la Roumanie et de la Bulgarie, faisant un total de 23 morts ou disparus parmi les marins.

Lors de son arrivée au sommet européen qui se tient ce jeudi et vendredi à Bruxelles, le Premier ministre bulgare Roumen Radev a déclaré qu'un projet de moratoire sur les attaques de navires civils en mer Noire était au menu des discussions.

"Aujourd'hui, nous allons discuter du moratoire proposé visant à mettre fin aux attaques contre les navires civils en mer Noire", a-t-il dit aux journalistes.

EMBOUCHURE DU CANAL DE SUEZ

Les deux navires étaient ancrés près de l'embouchure du canal de Sulina, un bras du Danube qui se verse dans le mer Noire, devenu une voie de navigation majeure pour l'Ukraine depuis que la Russie a attaqué ses ports de mer Noire.

Pour éviter ces attaques, l'Ukraine s'appuie de plus en plus sur ses ports fluviaux le long du Danube et sur des voies de navigation proches des côtes de la Bulgarie et de la Roumanie, deux pays membres de l'Union européenne et de l'Otan.

Les autorités navales roumaines ont déclaré jeudi avoir reçu une alerte d'urgence provenant du chimiquier Wine Trader, battant pavillon de Saint-Marin, dont quatre des 12 membres d'équipage sont sains et saufs.

Mercredi soir, un navire transportant des produits chimiques et pétroliers, battant pavillon comorien, a également pris feu et l'équipage, sain et sauf, a dû être évacué.

Le ministère de l'Intérieur roumain a précisé avoir dépêché deux hélicoptères Black Hawk pour participer à la mission de recherche et de sauvetage, ainsi que deux navires avec du personnel médical à bord.

"Pour l'instant, les opérations de sauvetage ne peuvent pas être menées en toute sécurité en raison de très hautes vagues", a-t-il ajouté dans le communiqué.

La Roumanie partage une frontière de 614 km avec l'Ukraine, dont une grande partie longe le Danube. Elle a signalé des violations répétées de son espace aérien par des drones russes au cours des quatre dernières années.

(Luiza Ilie, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)