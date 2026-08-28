Rome recrute l'ex-ministre ukrainien Fedorov comme conseiller défense

L'ancien ministre de la Défense ukrainien Mykhaïlo Fedorov, limogé le mois dernier par Volodimir Zelensky, a accepté un poste de conseiller à l'innovation auprès du ministère de la Défense italien, a annoncé ce dernier vendredi.

"Je suis heureux que Mykhaïlo Fedorov ait accepté d'offrir ses services en tant que conseiller à l'innovation", a déclaré le ministre italien Guido Crosetto dans un message sur la plateforme X, accompagné d'une photographie des deux hommes.

Agé de 35 ans, Mykhaïlo Fedorov a été évincé six mois après sa nomination au ministère, où il a lancé des réformes sur les acquisitions et le recrutement qui l'ont opposé au haut commandement militaire et à des rivaux politiques.

Dans un message sur X, il a remercié Guido Crosetto pour son "soutien personnel" et le poste de conseiller qu'il lui a proposé dès son limogeage en juillet. "Dans ce rôle, j'aiderai l'Italie à adopter les technologies de guerre modernes, à renforcer son secteur de la défense et à s’adapter aux nouveaux défis de sécurité internationaux", a-t-il commenté.

(Angelo Amante; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)