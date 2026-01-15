Rome introduit une limitation de vitesse à 30 km/h dans son centre

Comme plusieurs capitales européennes avant elle, la ville de Rome a instauré jeudi une nouvelle limitation de vitesse à 30 km/h dans son centre historique, afin de réduire les accidents et la pollution.

La nouvelle limite, qui était auparavant de 50km/h, entrera progressivement en vigueur au cours des 30 prochains jours afin de permettre aux conducteurs de s'y habituer, a déclaré l’adjoint aux transports de Rome, Eugenio Patané, au quotidien Corriere della Sera.

"Des vitesses plus basses sauvent des vies", a-t-il ajouté, citant des données indiquant que les excès de vitesse jouent un rôle dans 7,5% des accidents de la route dans la ville.

Rome suit ainsi l'exemple de capitales européennes telles que Paris, Londres, Bruxelles et Helsinki, qui ont adopté des politiques de circulation plus lentes et plus sûres, parfois malgré une forte opposition des automobilistes.

"Certaines personnes roulent très vite. Je conduis un scooter et je manque souvent de me faire renverser (...) Il vaut mieux rouler lentement", a déclaré Barbara Barattolo, une habitante de Rome.

D'autres sont sceptiques. Cristiano, un chauffeur de taxi qui a préféré ne pas donner son nom de famille, a critiqué les nouvelles restrictions de vitesse : "Je pense que c'est trop bas. Dans certains endroits, ça peut aller, mais dans d'autres, c'est absolument ridicule."

LES LIMITATIONS DE VITESSE ONT RÉDUIT LES ACCIDENTS À BOLOGNE

À Bologne, dans le nord de l’Italie, le nombre d’accidents de la route a reculé de 13% et celui des décès d’environ 50% au cours de l’année qui a suivi l’instauration d’une limitation à 30 km/h en janvier 2024, faisant de la ville la première grande agglomération italienne à adopter une telle mesure.

Depuis son élection en 2021, le maire de Rome, Roberto Gualtieri, a installé davantage de radars et a incité les habitants à limiter l’usage de voitures particulières.

La Cour suprême italienne a statué en novembre que les habitants vivant à proximité d'un périphérique romain congestionné avaient droit à une indemnisation de 10.000 euros chacun pour exposition excessive au bruit et à la pollution.

Selon les autorités locales, la baisse de la vitesse maximale devrait réduire les niveaux sonores d’environ deux décibels dans le centre-ville de Rome.

(Reportage Francesca Piscioneri et Cristiano Corvino, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)