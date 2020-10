Rôle et fonctionnement des taux à court terme

Le marché interbancaire : un lieu de négoce entre banques

Le marché interbancaire est, comme son nom le suggère, un marché réservé aux banques, sur lequel elles s'échangent chaque jour des actifs financiers de court terme, avec des maturités qui peuvent varier de un jour et un an. Il s'agit d'un marché de gré à gré, c'est-à-dire que les banques qui ont des liquidités disponibles prêtent aux autres banques, et les banques qui ont des besoins de financement empruntent des liquidités aux autres banques. A noter qu'une banque peut à la fois être prêteuse et emprunteuse. Ces transactions sont réalisées aux taux du marché interbancaire. On parle également de taux à court terme.

L'EURIBOR

Les taux à court terme font partie des taux de référence du marché monétaire. En zone euro, la référence est celle des taux Euribor (pour Euro Interbank Offered Rate), désignant les taux des prêts interbancaires pour des durées s'échelonnant de 1 semaine à 12 mois. Ils représentent la moyenne des taux d'intérêt auquel un groupe de banques européennes (les plus actives de la zone euro afin de refléter les activités du marché monétaire et sa diversité géographique) empruntent des liquidités entre elles. Ces taux sont fixés chaque jour par la Fédération bancaire de l'Union européenne (FBE). Ils ont été lancés en 1999 en remplacement de plusieurs taux de référence, dont le Pibor en France.

Si on parle de taux Euribor, ils sont en réalité plusieurs. On en dénombre à ce jour 5 avec des maturités différentes : l'Euribor 1 semaine, l'Euribor, l'Euribor 1 mois, l'Euribor 3 mois, l'Euribor 6 mois, l'Euribor 12 mois.

Les taux Euribor servent de taux de base et sont au cœur de nombreux contrats financiers. Les banques s'en servent notamment dans le cadre de leurs prêts à leurs clients (particuliers ou professionnels), mais ces taux sont également suivis par les entreprises à des fins comptables. Ainsi, ces taux revêtent une importance pour un public de professionnels et de particuliers.

Quel est le rôle de la BCE sur le marché interbancaire ?

La Banque centrale européenne (BCE) a vocation à alimenter le marché interbancaire en liquidités en fonction de ses objectifs, notamment la stabilité des prix. Elle intervient directement sur ce marché en offrant ou en demandant des liquidités. Si elle offre une quantité importante de liquidités, le taux de ce marché diminue et les banques ont ainsi des facilités à se financer. Si a contrario, elle emprunte beaucoup, la demande augmente, et le taux augmente.

Les établissements bancaires peuvent directement faire appel aux banques centrales pour se financer s'ils ne parviennent pas à trouver de liquidités auprès d'autres banques. Ils empruntent alors au taux fixé par la banque centrale, soit le taux directeur (aussi appelé taux de refinancement) fixé par la BCE.

Si la BCE décide d'augmenter son taux directeur, alors les banques ont plus de difficultés à trouver des financements, ce qui a un impact sur les taux des crédits accordés aux entreprises et aux particuliers. A contrario, si elle réduit son taux, cela facilite le refinancement des banques.

Les taux courts dépendent donc largement des politiques monétaires, car ils sont liés au prix qu'exigent les banques centrales pour donner des liquidités aux banques commerciales.

L'EONIA

Eonia, acronyme pour « Euro OverNight Index Average », est actuellement le taux d'intérêt interbancaire de référence pour la zone euro avec une échéance de 1 jour. L'Eonia est calculé par la BCE pour l'Institut des marchés monétaires européens (IMME). A l'heure actuelle, ce taux correspond au prix de l'argent au jour le jour. Il est calculé en faisant la moyenne des taux d'intérêt des prêts au jour-le-jour réalisés entre un panel de banques.

Il a toutefois vocation à disparaître pour être remplacé définitivement par l'€STR (lire ESTER), dit « taux sans risque » de référence de la zone euro, introduit le 2 octobre 2019.

Pour l'heure, les deux références coexistent sur le marché interbancaire européen, l'Eonia sera supprimé le 3er janvier 2022, et non le 1er janvier 2020 comme prévu initialement, afin de laisser plus de temps aux professionnels de la finance pour s'adapter au nouveau taux de référence. L'adoption de taux de remplacements a des conséquences sur les activités commerciales, la gestion des risques, le contrôle et la performance financière.

Dans le but d'assurer une meilleure transition, l'EONIA continuera d'être publié en parallèle de l'€STR et il sera de surcroît indexé à l'€STR de la manière suivante : EONIA = €STR + 8,5 bps.

L'€STR

L'€STR (lire ESTER), acronyme de Euro short-term rate doit progressivement succéder à l'Eonia (1er janvier 2022). Ce nouveau taux monétaire est publié depuis le 2 octobre 2019. Il est communiqué par la Banque centrale européenne (BCE) à 8 heures (heure d'Europe centrale) tous les jours d'ouverture de TARGET 2 (principale plate-forme européenne de traitement des paiements de montant élevé). L'€STR est calculé sous la forme d'une moyenne de taux d'intérêt pondérée par le volume de transactions réalisées.

Selon la BCE, l'€STR a été conçu de manière à refléter combien une banque doit payer quand elle emprunte de l'argent au jour le jour à différentes contreparties financières sans fournir de garanties (on parle d'emprunts « en blanc »). Ces contreparties financières peuvent être des banques, des fonds monétaires, des fonds de pension ou d'investissement et d'autres acteurs financiers, dont les banques centrales. Ainsi, l'€STR porte sur un éventail d'opérations plus vaste que l'EONIA, qui lui rend compte uniquement des transactions entre banques.

LE LIBOR

Le Libor ( de l'anglais pour London Interbank Offered Rate) désigne le taux d'intérêt moyen auquel une sélection de grandes banques londoniennes sont d'accord pour « prêter en blanc » à d'autres grandes banques. Il est calculé chaque jour à 11h et publié par l'association des banquiers britanniques, la British Bankers' Association (BBA). Le Libor est la référence pour les marchés non européens.

Le LIBOR est une moyenne des taux de dépôt interbancaires d'un panel de 18 banques réputées pour leur solidité, pour de larges prêts d'une durée allant d'un jour à un an.

Afin de renforcer l'intégrité du marché le Libor a vocation à disparaître progressivement pour être remplacé pour le dollar par le SOFR (Secured Overnight Financing Rate), pour le Yen en TONAR (Tokyo Overnight Average Rate) et par le SONIA (Sterling Overnight Index Average) pour la livre sterling d'ici 2021. Contrairement à son prédécesseur, le calcul de ces taux sera réalisé a posteriori sur des transactions réelles.

Pour rappel, en 2012, le « scandale du Libor » avait révélé que les banques procédaient à une manipulation des indices monétaires selon leurs intérêts, afin de profiter de conditions d'emprunts plus favorables. Ce scandale a conduit les instances réglementaires européennes à réformer les indices interbancaires majeurs.[MG2]

.