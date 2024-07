Rodolphe Saadé et CMA CGM s’emparent de BFMTV et RMC

Le timing fut serré pour Rodolphe Saadé. En plein renouvellement de la fréquence TNT de BFMTV, l'entrepreneur marseillais avait décidé de racheter à Patrick Drahi le groupe Altice Media, dont la pépite est la chaîne d'information. Il vient de recevoir les feux verts de l'Autorité de la concurrence et de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Il deviendra donc dans les prochaines heures le propriétaire de BFMTV, de la radio RMC et des chaînes BFM Régions, RMC Découverte et RMC Story, pour un montant de 1,55 milliard d'euros cash. « Je n'interviendrai pas dans la ligne éditoriale » de BFMTV et de RMC, avait par ailleurs promis devant l'Arcom le PDG de CMA CGM lors de son audition début juin.

Rodolphe Saadé, le nouvel empereur des médiasLe régulateur de l'audiovisuel a néanmoins imposé des restrictions concernant la commercialisation d'espaces publicitaires dans la région Paca, où CMA CGM, le groupe de Rodolphe Saadé, détient déjà le quotidien La Provence . Durant les cinq prochaines années, l'armateur marseillais ne pourra pas vendre de manière groupée des espaces publicitaires de La Provence et des chaînes locales BFM Paca (BFM Toulon, BFM Nice, BFM Marseille, BFM Alpes du Sud et Haute Provence). Il y aura ainsi une stricte séparation des régies publicitaires presse et télévision.

Le transfert de propriété de BFMTV se déroule