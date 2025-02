information fournie par So Foot • 03/02/2025 à 20:31

Roberto Firmino régale en Ligue des champions AFC

Popopo alerte au golazo !

Roberto Firmino se porte bien, merci pour lui. Engagé en Ligue des champions asiatique avec Al Alhi, le buteur brésilien nous a gratifié d’un but tout mignon, en retourné acrobatique . Bien servi par Riyad Mahrez, l’ancien de Liverpool ne s’est pas posé de question, esseulé au milieu de la surface adverse . Auteur de son troisième but en dans la compétition, il confirme sa bonne forme du moment , lui qui en est à quatre buts et quatre passes décisives sur ses sept derniers matchs, alors que son équipe trône en tête de la première phase de la compétition.…

JF pour SOFOOT.com