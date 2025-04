information fournie par So Foot • 20/04/2025 à 12:49

Roberto De Zerbi veut mettre ses joueurs au vert jusqu'à la fin de saison

Roberto De Verdi.

La victoire de l’Olympique de Marseille contre Montpellier ce samedi au Vélodrome (5-1) a visiblement donné des idées à son entraîneur, Roberto De Zerbi. À quatre journées de la fin du championnat et alors que l’OM lutte âprement pour une qualification directe en Ligue des champions, l’Italien souhaiterait en effet organiser une longue mise au vert pour ses joueurs, quitte à aller jusqu’au terme de la saison : « Ce n’est pas une punition, c’est seulement pour essayer de se retrouver. Avec Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia), on a décidé que passer quelques semaines ensemble nous permettrait de se préparer au mieux pour la suite. Les joueurs ont accepté. Cela ne va pas changer leur vie, mais cela peut changer leur carrière » , a expliqué le technicien en conférence de presse.…

AB pour SOFOOT.com