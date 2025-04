information fournie par So Foot • 02/04/2025 à 11:57

Roberto De Zerbi dans le viseur de l'AC Milan ?

La menace lombarde.

Neuvième de Serie A, l’AC Milan vit une saison bien galère. Si bien qu’il se murmure que Sérgio Conceição devrait quitter le banc rossoneri , seulement quelques mois après son arrivée en Lombardie. Pour le remplacer, la Gazzetta dello Sport érige le nom de Roberto De Zerbi comme favori. Une rumeur qui devrait plus ou moins plaire sur la Canebière, où les pratiques du coach italien de 45 ans font de plus en plus débat.…

TJ pour SOFOOT.com