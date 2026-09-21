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RN : Plus de 112.000 adhérents appelés à réélire Bardella fin octobre
information fournie par AFP 21/09/2026 à 17:29
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Le président du RN Jordan Bardella à Birmingham au Royaume-Uni le 4 septembre 2026 ( AFP / Oli SCARFF )

Le président du RN Jordan Bardella à Birmingham au Royaume-Uni le 4 septembre 2026 ( AFP / Oli SCARFF )

Plus de 112.000 adhérents du Rassemblement national sont appelés à voter à partir de lundi et pour un mois en vue du congrès d'Orléans fin octobre, où Jordan Bardella sera seul candidat à sa réélection.

L'autoproclamé "premier parti de France" confirme son rang, chiffre à l'appui : 112.319 adhérents "à jour de cotisation" ont été dénombrés au 20 septembre, date limite pour pouvoir participer au vote, a indiqué à l'AFP le député Yoann Gillet, en charge de l'organisation du congrès d'Orléans.

Ces militants peuvent, depuis lundi après-midi et jusqu'au 22 octobre inclus, voter en ligne pour désigner les 100 membres du futur Conseil national du parti (parmi 421 candidats) et surtout reconduire Jordan Bardella à la tête du RN - ou voter blanc.

A défaut de concurrence, c'est donc le taux de participation qui sera scruté pour jauger de la popularité auprès de la base de celui qui est appelé à devenir Premier ministre, en cas de victoire de Marine Le Pen à la présidentielle.

Lors du précédent congrès en 2022, M. Bardella l'avait emporté largement (avec 85% des suffrages) face à Louis Aliot, devenu son premier vice-président. Une victoire acquise avec à peine 26.000 votants (sur un peu moins de 37.000 inscrits).

Le parti à la flamme a donc triplé ses effectifs en quatre ans, même si le nombre officiel reste inférieur aux 150.000 voire 160.000 revendiqué ces derniers mois. Le RN recense toutefois 153.427 "adhérents statutaires", précise M. Gillet - ce qui signifie que plus d'un quart n'ont pas renouvelé leur cotisation à temps pour participer au congrès.

Cela reste néanmoins nettement supérieur aux autres partis. Les Républicains avaient ainsi revendiqué plus de 76.000 membres en avril, pour la désignation de leur patron Bruno Retailleau comme candidat à l'Elysée. Le Parti communiste comptait pour sa part moins de 38.000 adhérents en septembre, lors du choix de son dirigeant Fabien Roussel pour le représenter à la présidentielle.

L'an dernier, le Parti socialiste dénombrait moins de 40.000 adhérents au moment de son dernier congrès, qui a reconduit Olivier Faure à sa tête. Les Ecologistes étaient eux moins de 14.000 lors du vote remporté par Marine Tondelier.

Seule formation à afficher un chiffre comparable au RN, La France insoumise s'appuie sur environ 140.000 militants actifs, membres de ses "groupes d'action" locaux. Mais la formation mélenchoniste ne compte aucun adhérent lui versant de cotisation.

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8 commentaires

  • 19:36

    ils aiment les stagiaires au RN

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