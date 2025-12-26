 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rivières en crue et fortes pluies dans les Pyrénées-Orientales, en alerte orange
information fournie par AFP 26/12/2025 à 11:24

La plage du Canet-en-Roussillon inondée, le 26 décembre 2025 ( AFP / Jean-Christophe MILHET )

La plage du Canet-en-Roussillon inondée, le 26 décembre 2025 ( AFP / Jean-Christophe MILHET )

Les Pyrénées-Orientales, en alerte orange comme l'Aude, connaissent vendredi de fortes pluies et le niveau des rivières monte, alors que le pic de cet évènement est attendu en début d'après-midi, selon la préfecture.

"C'est un événement lent, pas un événement de type méditerranéen avec beaucoup d'eau d'un coup. Ca va se charger toute la journée, petit à petit en eau, les cours d'eau vont monter", a déclaré à l'AFP le secrétaire général de la préfecture, Bruno Berthet.

Une route fermée à cause des inondations, à Rivesaltes, le 26 décembre 2025 ( AFP / Jean-Christophe MILHET )

Une route fermée à cause des inondations, à Rivesaltes, le 26 décembre 2025 ( AFP / Jean-Christophe MILHET )

"Le pic de cru pour le moment est estimé autour de 13H00-14H00, plutôt début d'après-midi, si les événements n'évoluent pas, mais c'est hyper localisé et ça peut changer à tout moment", a-t-il ajouté.

L'Aude et les Pyrénées-Orientales ont été placés en vigilance orange aux crues par Météo-France, alors qu'une alerte pour pluie-inondation concerne les Pyrénées-Orientales et la Haute-Corse.

Les Pyrénées-Orientales sont également en alerte jaune pour vagues-submersion, avec des vagues attendues pouvant atteindre jusqu'à quatre mètres de hauteur sur le littoral.

Dans ce département frappé par une sécheresse persistante, les précipitations des derniers jours sont en revanche une bonne nouvelle pour la recharge des nappes phréatiques.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank