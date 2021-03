Alors que la polémique sur les réunions « non mixtes » de l'Unef n'en finit plus, Audrey Pulvar vient de remettre une pièce dans la machine. Invitée d'Apolline de Malherbe, ce samedi 27 mars, sur BFMTV, la candidate à la présidence de la région Île-de-France soutenue par le PS est revenue sur ces rassemblements syndicaux parfois interdits aux Blancs.

Unanimement condamnée par la droite, parfois relativisée à gauche, cette pratique avouée par la présidente de l'Unef, Mélanie Luce, monopolise le débat public depuis plusieurs jours. Et si Audrey Pulvar a semblé rejeter le concept, elle a estimé que, si elles devaient être présentes, les personnes blanches devaient aussi... « se taire ».

« On peut lui demander de se taire »

« Et si on vous avait proposé de participer à une réunion où on demande aux personnes blanches, de rester derrière la porte... ? » a demandé à la candidate socialiste la journaliste Apoline de Malherbes. « Non, ça, ce n'est pas possible pour moi », a-t-elle immédiatement rétorqué. Avant de tempérer : « Si c'est un groupe de travail consacré aux discriminations dont sont l'objet les personnes noires ou métisses, quelque chose me dit que 99 % des participants [...] seront les personnes dont il est question dans l'intitulé. »

