Réunion ukraino-américaine jeudi sur l'économie et la reconstruction
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 10:31

Les négociateurs ukrainiens discuteront jeudi avec des responsables américains de la reconstruction de l'Ukraine après la guerre et de coopération économique, ce que Washington qualifie de "plan de prospérité", a déclaré mercredi Volodimir Zelensky.

Le président ukrainien a ajouté sur sa boucle WhatsApp que les préparatifs d'une nouvelle réunion trilatérale avec les négociateurs russes seraient également à l'ordre du jour. Il a dit aux journalistes espérer que celle-ci aurait lieu début mars.

(Rédigé par Olena Harmash ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
