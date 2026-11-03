Réunion sur l'Ukraine mercredi à Bruxelles

La Commission européenne accueillera mercredi à Bruxelles ue réunion consacrée à l'Ukraine avec des représentants de Kyiv, des Etats-Unis, de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Otan et de la Banque mondiale, a annoncé mardi la porte-parole de l'exécutif européen Paula Pinho.

"Cette réunion s'appuiera sur les discussions qui ont déjà eu lieu à Miami", a-t-elle précisé lors d'un point de presse.

Selon l'émissaire de Donald Trump Steve Witkoff, la réunion permettra de discuter de "garanties sécuritaires pour l'Ukraine, du futur cadre sécuritaire de l'Europe et du soutien économique pour la reconstruction de l'Ukraine".

Elle précédéra les pourparlers de paix prévus entre l'Ukraine et la Russie sous la médiation des Etats-Unis les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)