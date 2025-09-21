Réunion lundi du conseil de sécurite de l'Onu sur l'Estonie et la Russie

Le conseil de sécurité des Nations unies se réunira lundi au sujet des accusations portées par l'Estonie contre la Russie sur une violation de son espace aérien, a-t-on appris auprès de diplomates.
L'Estonie, pays membre de l'Otan, affirme que trois avions de chasse russes sont entrés dans son espace aérien vendredi.
La Russie, qui dispose d'un droit de veto au conseil de sécurité en tant que membre permanent, rejette cette accusation.
(Michelle Nichols, version française Bertrand Boucey)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer