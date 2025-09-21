 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Réunion lundi du conseil de sécurite de l'Onu sur l'Estonie et la Russie
information fournie par Reuters 21/09/2025 à 14:27

Le conseil de sécurité des Nations unies se réunira lundi au sujet des accusations portées par l'Estonie contre la Russie sur une violation de son espace aérien, a-t-on appris auprès de diplomates.

L'Estonie, pays membre de l'Otan, affirme que trois avions de chasse russes sont entrés dans son espace aérien vendredi.

La Russie, qui dispose d'un droit de veto au conseil de sécurité en tant que membre permanent, rejette cette accusation.

(Michelle Nichols, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank