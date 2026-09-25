Réunion entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan après les attaques houthies

par Timour Azhari et Hatem Maher

L'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan vont tenir une réunion urgente de haut niveau dans le cadre de leur pacte de défense afin de discuter des moyens de soutenir Ryad visé par des attaques lancées par les rebelles houthis du Yémen.

Les Houthis ont dit avoir tiré des dizaines de missiles et de drones contre des cibles saoudiennes jeudi. Plus tôt dans la journée, l'Arabie saoudite avait dit avoir intercepté six missiles balistiques lancés par les Houthis et déjoué des attaques sur les rives de la mer Rouge.

Le grand mufti d'Arabie saoudite a demandé aux soldats saoudiens d'être prêts à donner leur vie pour combattre les Houthis jusqu'à ce que le groupe soit chassé du pouvoir, montrait un communiqué diffusé par l'agence de presse officielle saoudienne.

Les ministres des Affaires étrangères saoudien, turc et pakistanais se sont rencontrés dans le cadre de l'accord de défense conjoint signé à La Mecque, selon un communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères.

Ils ont condamné les attaques ayant visé La Mecque et d'autres sites civils, tout en réaffirmant le droit de l'Arabie saoudite à se défendre.

"Les ministres ont également discuté des arrangements pour organiser une réunion urgente des chefs d'état-major des trois pays afin de discuter des moyens d'apporter un soutien à l'Arabie saoudite dans le cadre de l'Accord de défense conjoint de La Mecque, qui stipule qu'une attaque armée contre l'un des trois signataires serait considérée comme une attaque contre les trois Etats", indique le communiqué.

Dénonçant des bombardements effectués par Ryad, qui chapeaute depuis 2015 une coalition militaire intervenant au Yémen en soutien au gouvernement reconnu par la communauté internationale, les Houthis ont annoncé en juillet dernier un blocus maritime des exportations pétrolières saoudiennes.

Ils ont, depuis lors, effectué des attaques en mer Rouge et enregistré des gains territoriaux au Yémen face aux forces pro-gouvernementales, avec l'objectif de renforcer leur contrôle sur le détroit de Bab el-Mandeb, une voie cruciale - comme le détroit d'Ormuz - pour les livraisons énergétiques mondiales. Ryad reproche aux Houthis de servir des intérêts étrangers.

(avec Kanishka Singh à Washington, rédigé par Daniel Trotta; version française Camille Raynaud)