Réunion entre émissaires US et russes sur une "variété de sujets" - Witkoff

Une délégation russe menée par Kirill Dmitriev, l'émissaire spécial du président Vladimir Poutine, a rencontré mercredi en Floride une délégation américaine pour des discussions ayant porté sur une "variété de sujets", a déclaré Steve Witkoff.
Les deux parties sont convenues de rester en contact, a ajouté l'émissaire spécial du président américain Donald Trump.
(Ismail Shakil; version française Jean Terzian)
