Réunion du Conseil de sécurité de l'Onu sur Bab el-Mandeb-diplomates

Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira mardi après-midi, à la demande de la France, pour faire le point sur la situation dans le détroit de Bab el-Mandeb et les opérations menées par les Houthis yéménites dans la région, ont déclaré deux diplomates français à Reuters.

Les Houthis, alliés de l'Iran, ont pris vendredi le contrôle de l'accès au détroit de Bab el-Mandeb, axe maritime vital reliant la mer Rouge au golfe d'Aden, au sud de la péninsule arabique, entre le Yémen, Djibouti et l'Erythrée.

(Rédigé par John Irish et Inti Landauro; Version française Rihab Latrache)