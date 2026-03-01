Réunion d'urgence du conseil des gouverneurs de l'AIEA lundi

Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) tiendra une réunion d'urgence lundi matin à 09h00 (08h00 GMT) au sujet des frappes menées samedi par les Etats-Unis et Israël en Iran, a indiqué l'agence de l'Onu dans un communiqué.

Cette réunion a été organisée à la demande de la Russie.

La réunion d'urgence se tiendra une heure avant la réunion trimestrielle du conseil, prévue de longue date, à l'agenda de laquelle le programme nucléaire de Téhéran figurait déjà.

Des diplomates ont déclaré que les installations nucléaires de l'Iran ne semblaient pas avoir été endommagées, aucun "impact radiologique" n'ayant été observé pour l'instant.

L'AIEA a dit "surveiller étroitement" la situation au Proche-Orient et a appelé à la retenue afin d'éviter tout risque de sécurité nucléaire pour les habitants de la région.

