 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Réunion cette semaine entre représentants US et ukrainiens-Zelensky
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 12:33

Des représentants américains et ukrainiens doivent se rencontrer dans le courant de la semaine pour discuter des préparatifs en vue d'une éventuelle rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, a déclaré lundi ce dernier.

La réunion portera aussi sur d'éventuelles garanties de sécurité à l'Ukraine dans le cadre d'un potentiel accord de paix avec la Russie, a dit Volodimir Zelensky.

Lors d'une conférence de presse conjointe à Kyiv avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, le président ukrainien a ajouté qu'il envisageait de discuter avec l'envoyé spécial américain Keith Kellogg concernant les préparatifs de sa rencontre avec Vladimir Poutine.

Volodimir Zelensky a aussi déclaré que Kyiv souhaitait obtenir au moins un milliard de dollars par mois de ses alliés pour l'achat d'armes américaines.

Il a ajouté que la Norvège pourrait contribuer aux garanties de sécurité de l'Ukraine en matière de défense aérienne et de sécurité maritime.

(Reportage Yuliia Dysa, rédigé par Dan Peleschuk ; version française Blandine Hénault ; édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank