Réunion cette semaine entre représentants US et ukrainiens-Zelensky

Des représentants américains et ukrainiens doivent se rencontrer dans le courant de la semaine pour discuter des préparatifs en vue d'une éventuelle rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, a déclaré lundi ce dernier.

La réunion portera aussi sur d'éventuelles garanties de sécurité à l'Ukraine dans le cadre d'un potentiel accord de paix avec la Russie, a dit Volodimir Zelensky.

Lors d'une conférence de presse conjointe à Kyiv avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, le président ukrainien a ajouté qu'il envisageait de discuter avec l'envoyé spécial américain Keith Kellogg concernant les préparatifs de sa rencontre avec Vladimir Poutine.

Volodimir Zelensky a aussi déclaré que Kyiv souhaitait obtenir au moins un milliard de dollars par mois de ses alliés pour l'achat d'armes américaines.

Il a ajouté que la Norvège pourrait contribuer aux garanties de sécurité de l'Ukraine en matière de défense aérienne et de sécurité maritime.

(Reportage Yuliia Dysa, rédigé par Dan Peleschuk ; version française Blandine Hénault ; édité par Augustin Turpin)