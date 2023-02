Retraites : un quart de grévistes à la SNCF mardi, contre 46% le 19 janvier

Deux syndicats ont appelé à une nouvelle journée de grève mercredi 8 février, au lendemain de la journée nationale de mobilisation.

SNCF Voyageurs a annulé 1 TGV sur 2 en moyenne ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le taux de grévistes atteint 25% à la SNCF mardi 7 février pour la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, contre 36,5% lors de la deuxième le 31 janvier et 46,3% pour la première le 19 janvier, a appris de source syndicale.

Dans le détail, on compte 57% de grévistes chez les conducteurs de trains, 33% chez les contrôleurs, 25% chez les aiguilleurs et 26% au matériel, selon ces chiffres provisoires à la mi-journée. La direction de la SNCF ne communique pas d'estimation.

Les perturbations restent importantes sur le réseau ferré, alors que l'ensemble des syndicats représentatifs a appelé à cesser le travail, même si beaucoup plus de trains circulent que lors des précédentes journées de mobilisation.

Situation contrastée en Île-de-France

Selon un porte-parole en fin de matinée, les opérations ne rencontraient "pas de difficultés non prévues". SNCF Voyageurs a annulé 1 TGV sur 2 en moyenne, la quasi-totalité des Intercités et 7 TER sur 10. La situation est une fois de plus contrastée dans la région parisienne, avec entre un tiers et une moitié des trains sur la plupart des lignes et une situation très difficile pour le RER D.

La CGT Cheminots et SUD Rail ont appelé à une nouvelle journée de grève mercredi, ce qui devrait entraîner de nouvelles difficultés. La compagnie doit communiquer ses prévisions en fin d'après-midi. Elle a déjà fait savoir que le trafic sera "perturbé" en Ile-de-France.