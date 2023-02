Retraites : "Tout ce que propose la Nupes est mauvais", lance Bruno Le Maire

Dans la lignée du porte-parole du gouvernement, le ministre est tombé à bras raccourcis sur la ligne défendue à gauche entre "impôts et taxes supplémentaires".

Bruno Le Maire, le 3 février 2023, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Après Olivier Véran, qui a fustigé "l'obstruction bête et méchante" de la Nupes, Bruno Le Maire a éreinté les propositions de l'opposition de gauche à la réforme des retraites au Parlement, alors que le débat parlementaire commence ce lundi 6 février. "Ce que le débat a montré, au fur et à mesure que tombaient tous les amendements notamment de la Nupes, sur ce projet de loi, c'est qu'il n'y a pas d'alternative crédible au financement du régime des retraites que celle que nous avons proposé", a insisté le ministre de l'Economie et des finances, sur France Inter , lundi.

"Plus d'impôts, plus de taxes"

Au total, LFI a déposé près de 13.000 amendements, les écologistes 2.300, les socialistes 1.400 et les communistes 1.160. Ces quatre partis sont réunis au sein de la Nouvelle union populaire écologiste et sociale (Nupes).

"J'ai regardé les amendements Nupes, je vous fais un petit résumé parce qu'il y en a 20.000 (sic), c'est un petit peu long. C'est plus d'impôts, plus de taxes. 110 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires", affirme le ministre de l'Economie, avant de tirer à boulets rouges sur la coallition de gauche.

"Tout ce que propose la Nupes est mauvais pour le salarié, mauvais pour l'employeur, et au bout du compte mauvais pour la France", juge Bruno Le Maire citant notamment la défiscalisation des heures supplémentaires. "Ils proposent la suppression de l'allègement des cotisations patronales sur les bas salaires. Ca provoquera un chômage de masse, on le sait tous ! Parce que s'il n'y a pas d'allègment de cotisation, il n' y a pas d'embauches, set s'il n'y a pas d'embauches, il y a du chômage. C'est la même vieille politique, c'est un retour en arrière de 20 ans, qui a mené la France au chômage de masse et à l'appauvrissement généralisé", accuse t-il.