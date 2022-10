Retraites : "On a suffisamment d'argent dans ce pays", plaide Manuel Bompard, opposé à un départ à 67 ans

Manuel Bompard, député européen LFI, le 12 mai 2022 à Marseille. ( AFP / PASCAL GUYOT )

"Vous avez un quart des Français les plus pauvres qui meurent avant l'âge de 62 ans, et vous allez dire aux gens d'aller travailler encore plus longtemps ? Ce n'est pas sérieux", s'est insurgé Manuel Bompard, député européen LFI sur BFMTV/RMC ce lundi 10 octobre.

L'ex-Premier ministre Edouard Philippe, tenant de l'aile droite de la majorité avec son parti Horizons, a exhorté l'exécutif à "bouger beaucoup" sur les retraites, samedi dans Le Parisien, plaidant pour un report de l'âge de départ à 65 voire 67 ans. Une position qui n'est évidemment pas partagée par Manuel Bompard, député européen LFI.

"Aujourd'hui, le taux d'emploi en France entre 60 et 64 ans est de 35 ou 36%. Donc vous allez voir des gens qui aujourd'hui ont déjà beaucoup de difficultés à avoir un emploi quand ils arrivent à l'âge de 62 ans, vous allez leur dire qu'il faut travailler trois ans, cinq ans, six ans de plus. Ce n'est pas raisonnable", a-t-il fustigé sur BFMTV/RMC ce lundi 10 octobre.

Vers un référendum ?

Il s'est montré favorable à un référendum, comme l'a suggéré le député LFI de la Somme François Ruffin. "Il s'agit, selon Emmanuel Macron, de faire une nouvelle méthode ! On veut écouter les Français, faire un Conseil national de la refondation. Alors chiche ! Ecoutez les Français, et la première manière est de leur proposer un référendum de reporter ou pas l'âge de départ à la retraite", a justifié Manuel Bompard, qui a néanmoins peu d'espoir de voir cette proposition aboutir : "Il ne le fera pas car vous avez 80-85% des Français qui sont opposés à ce report de l'âge. Donc autant qu'il renonce dès maintenant à sa réforme."

La retraite à 67 ans, "pas le projet que nous portons"

Dimanche, le patron de MoDem François Bayrou a assuré avoir "la conviction" qu'Emmanuel Macron ne portera pas l'âge de départ à la retraite jusqu'à 67 ans, interrogé sur Radio J. "Je ne partage pas cette idée que le seul avenir des retraites, ça soit de porter l'âge légal de départ à 67 ans", a ajouté François Bayrou.

Interrogée elle aussi, sur BFMTV, sur un possible décalage à 67 ans de l'âge de départ, le cheffe de file des députés Renaissance Aurore Bergé a affirmé qu'il ne s'agissait pas du "projet que nous portons". "Et ça n'est pas le projet que nous mettrons en oeuvre dans ce quinquennat", a-t-elle martelé.