Retraites : Macron tance le "déni de réalité" des opposants à sa réforme

Le chef de l'Etat clame sa volonté de ne pas céder à "l'irresponsabilité", défendant sa ligne notamment sur l'allogement de l'âge légal de départ à la retraite.

Emmanuel Macron, le 8 mai 2023, à Paris ( POOL / LAURENT CIPRIANI )

"On ne peut pas être le pays qui a le modèle social le plus généreux et qui choisit d’être celui où on travaille le moins longtemps en Europe". Dans les colonnes de Challenges , Emmanuel Macron est revenu sur sa très contestée réformes des retraites, adressant une nouvelle piquet à ses opposants qu'il accuse d'être déconnectés de la "réalité".

"C'est d'ailleurs leur terreau"

Le chef de l'Etat estime ainsi que les opposants à sa réforme sont "dans le déni de réalité".

"C'est d'ailleurs leur terreau. Ils ont une lourde responsabilité car ils préparent ainsi l'arrivée au pouvoir des extrêmes", a-t-il prévenu, dans un entretien publié dans la soirée de mercredi 10 mai.

Emmanuel Macron, à la recherche d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, a affirmé être toujours "prêt" à travailler avec le Parti socialiste et Europe Ecologie - Les Verts s'ils se montrent "constructifs", ainsi qu'avec Les Républicains. Interrogé sur la possibilité d'une "coalition à l'allemande" pour continuer à gouverner jusqu'en 2027, le chef de l'Etat a répondu ne pas être "responsable de ce que sont prêtes ou non à faire les oppositions".

"Vous avez deux partis de gouvernement à gauche, socialistes et écologistes. Ils ont fait le choix de s'aligner, à des fins électorales, sur un mouvement qui, lui, n’a rien d'un parti de gouvernement", a-t-il ajouté, visant La France insoumise.

"Si le PS et EELV sont prêts à s'inscrire dans une démarche constructive nous y sommes prêts. Tout comme pour les LR comme je l'ai déjà dit. Je constate que, jusqu'à présent, nous avons réussi à faire passer des textes avec les uns et les autres, avec la droite, avec la gauche", a poursuivi le président.

"Je ne cèderai jamais au cynisme"

Il a semblé toutefois toujours privilégier l'option de "construire des majorités pied à pied", "texte par texte".

Malgré la difficile équation politique Emmanuel Macron a assuré vouloir "continuer d'investir et de réformer, plus vite, plus fort", et dit croire "très profondément" qu'il est possible d'obtenir une majorité pour la réindustrialisation. Alors qu'il tente toujours de tourner la page de la crise provoquée par sa réforme des retraites, il a estimé qu'il y avait "e u beaucoup de cynisme", "beaucoup de postures" autour de cette séquence. "Je veux bien prendre à mon compte toutes les fautes, toutes les erreurs, mais je ne cèderai jamais au cynisme et à l'irresponsabilité", a-t-il ajouté.