Retraites : le RN à tâtons, le « Nouveau Front populaire » au canon

Le « Nouveau Front populaire » a présenté, vendredi 14 juin, son programme. Sans surprise, la coalition de gauche souhaite revenir dès son éventuelle arrivée au pouvoir sur la réforme emblématique du début du quinquennat : celle des retraites, qui acte un passage de l'âge légal de départ à 64 ans. Outre l'abrogation immédiate de cette réforme, qui conduirait à un retour à l'âge légal de départ à 62 ans, la coalition de gauche souhaite notamment l'augmentation de la pension minimale, une indexation des pensions sur les salaires et non plus sur l'inflation (ce qui les ferait augmenter plus vite). Enfin, à plus long terme, « l'objectif commun du droit à la retraite à 60 ans » est réaffirmé. Retour avant 2012 !

Rien d'étonnant à cette volonté de remettre en cause très vite la réforme menée par le gouvernement Macron : l'opposition au report de l'âge de départ à la retraite est un marqueur commun des différents partis de gauche. Mais l'attitude du « Nouveau Front populaire » vis-à-vis de la réforme des retraites tranche avec celle du RN, nettement moins pressée, semble-t-il, de revenir sur la réforme des retraites.

Pourtant opposé à la réforme Borne, le Rassemblement national semble avoir fait temporairement machine arrière. Jordan Bardella, le président du parti, a déclaré récemment que la remise en cause arriverait « dans un second