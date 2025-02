Retraites : le principe de la "capitalisation" s'invite dans les alliances politiques chez LR

En pleine bataille des soutiens, David Lisnard a fait de la "retraite par capitalisation" une condition de son appui à Bruno Retailleau, opposé à Laurent Wauquiez.

David Lisnard, à Paris, le 24 novembre 2024 ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le président LR de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard, a annoncé mercredi 26 février un accord avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sur le principe d'une "retraite par capitalisation" en contrepartie de son soutien à la présidence des Républicains.

"Les Républicains devront reprendre une proposition que je porte depuis des années pour une retraite par capitalisation, la libération de l'école, la déréglementation, la décentralisation et la performance publique", indique le maire de Cannes, également président du petit parti Nouvelle Energie, dans une interview mise en ligne sur le site du Figaro .

"Ces points figureront noir sur blanc dans un communiqué commun que nous allons signer ensemble très prochainement", a-t-il ajouté.

A la suite de cet accord, "j'ai donc décidé ne pas être candidat parce que, ce que je crois et ce qui me guide, c’est de faire gagner la droite autour d’un projet suffisamment puissant et entraînant pour vraiment redresser le pays", explique-t-il.

Il présente l'accord passé avec le ministre de l'Intérieur, qui s'est lancé dans la course à la présidence de LR contre Laurent Wauquiez, comme une occasion "de renforcer le projet de Nouvelle Energie et de le mettre au cœur de l'alternative aux politiques que nous subissons depuis quarante ans".

Pour Lisnard, "redresser le pays ne peut pas passer par du compromis"

"À partir du moment où j'ai obtenu ses accords sur le contenu de la politique publique nécessaire pour redresser la France et sur la nécessité de moderniser la droite, je ne pouvais que m'emparer de cette opportunité", ajoute-t-il, précisant que M. Retailleau s'est "engagé à respecter l'indépendance de Nouvelle Energie".

Sur la modernisation de la droite, David Lisnard considère qu'"il faut prendre acte que le temps des partis de masse, comme ce fut le cas il y a trente ans, est révolu. Nous devons réussir à agréger, rassembler et additionner des forces non pas autour d'un petit dénominateur commun mais autour d’un projet très fort". "L'objectif est de créer les conditions des futurs succès électoraux de la droite", poursuit-il. "Pour moi, redresser le pays ne peut pas passer par du compromis. C’est impossible. La seule voie est l’adhésion à un projet fort, puissant et radical".