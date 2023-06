Retraites et abrogation des 64 ans : Macron insiste sur le respect de la Constitution

La majorité présidentielle redoute un vote sur le texte présenté par Liot qui, s'il tournait à son désavantage, offrirait une victoire politique et symbolique aux opposants à la réforme des retraites.

Emmanuel Macron, au Mont-Saint-Michel, le 5 juin 2023 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Emmanuel Macron a insisté lundi 5 juin sur la question de la conformité de la proposition de loi du groupe parlementaire Liot visant à abroger la retraite à 64 ans, reprenant les arguments de son camp contre ce texte. "Tout le monde est attaché à ce qu'il y ait un débat mais comme tout débat démocratique il doit être dans le cadre démocratique et le respect de la Constitution", a déclaré le chef de l'Etat devant des journalistes, en marge d'un déplacement du Mont Saint-Michel.

La proposition de loi du groupe Liot (Libertés, Indépendants, Outre-mer, Territoires) abrogeant la principale disposition de la réforme des retraites doit en principe être débattue jeudi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais sa présidente Yaël Braun-Pivet devrait chercher à empêcher un vote, en s'appuyant sur l'article 40 de la Constitution qui stipule que toute proposition de loi parlementaire ne doit pas créer de charge financière nouvelle pour l'Etat. "C'est d'ailleurs sous la responsabilité de la présidente de l'Assemblée et du président de la Commission des Finances", a ajouté Emmanuel Macron.

"Le pays doit aussi continuer d'avancer"

Pour soutenir la tenue d'un tel vote, les syndicats appellent mardi à une nouvelle journée de grèves et de manifestations partout dans le pays. "Il est légitime que dans notre démocratie qui est vivante, celles et ceux qui veulent s'opposer puissent s'opposer dans le respect des biens et des personnes", a commenté Emmanuel Macron à propos de cette nouvelle mobilisation. "Maintenant, le pays doit aussi continuer d'avancer", a-t-il ajouté.

"Je pense que les choses sont plus calmes qu'elles ne l'ont été même s'il y aura toujours des gestes individuels", a-t-il confié. Il s'agira mardi de la 14ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites, adoptée en avril après l'utilisation de l'article 49.3 et désormais promulguée.