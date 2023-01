Retraites : du plan Juppé à Macron II, près de trois décennies de réformes... et de mobilisations

Rappel des principales mobilisations contre les réformes des retraites depuis 1995, avant la journée d'action prévue jeudi 19 janvier.

En 1995, le projet de réforme soutenu par Alain Juppé avait mené à plus de trois semaines de grève, paralysant le pays juste avant les vacances de Noël ( AFP / PASCAL PAVANI )

1995: plus de trois semaines de transports paralysés

Durant l'intense mouvement de protestation de l'hiver 1995 contre "le plan Juppé", trains et métro sont paralysés pendant plus de trois semaines, tandis que les fonctionnaires observent plusieurs journées de grèves. A leur apogée, les manifestations rassemblent le 12 décembre, entre un million (chiffre organisateurs) et deux millions (chiffre police) de personnes, avec un soutien majoritaire de l'opinion, selon les sondages.

A l'origine de la colère, la présentation en novembre par le Premier ministre Alain Juppé d'un plan de redressement de la Sécurité sociale comportant des prélèvements supplémentaires sur les assurés et un bouleversement de ses structures. L'alignement prévu des régimes de retraites des fonctionnaires et des agents de services publics sur celui des salariés du privé concentre les mécontentements.

Face à la mobilisation, Alain Juppé renonce aux mesures touchant les retraites, mais maintient le reste de son plan.

- 2003: un à deux millions de manifestants -

De février à début juin 2003, une série de grèves mobilise la fonction publique et des centaines de milliers de manifestants - un à deux millions le 13 mai - protestent dans la rue.

La réforme est malgré tout adoptée: le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et son ministre du Travail, François Fillon, alignent en partie le régime de retraite des fonctionnaires sur celui du privé et la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein est portée progressivement à 40 ans.

2007: métros à l'arrêt

A l'automne 2007, les transports en commun sont perturbés lors de deux mouvements totalisant une quinzaine de jours à la SNCF. Le 18 octobre, le trafic RATP est quasiment paralysé.

C'est la première réforme des retraites du quinquennat de Nicolas Sarkozy et elle concerne les régimes spécifiques des agents des services publics et les professions à statut particulier (clercs et employés de notaires), dont la durée de cotisation va progressivement passer à 40 ans.

Pour éviter l'échec de 1995, des mesures salariales de compensation sont censées être négociées au sein des entreprises.

2010: manifestation massive et raffineries bloquées

En 2010, les manifestations rassemblent encore plus de monde qu'en 1995 et 2003 - entre 1,2 et 3,5 millions le 12 octobre - et s'accompagnent de blocages de raffineries, de terminaux portuaires et de dépôts de carburant, qui aboutiront à mettre à sec au plus fort des grèves une station-service sur trois.

Le projet de loi du gouvernement de François Fillon qui prévoit le report progressif de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans est malgré tout adopté.

2019-2020: grèves records, sans trêve de Noël

Le 5 décembre 2019, entre 806.000 et 1,5 million de personnes manifestent contre le projet d'un régime de retraite "universel" par points, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le 17, entre 615.000 et 1,8 million défilent à nouveau.

Chez les enseignants, la grève atteint des taux records depuis 2003. Reconductible à la SNCF et la RATP, elle se poursuit pendant les congés de fin d'année et une partie de janvier pour constituer la plus longue grève à la SNCF depuis sa création. La mobilisation touche aussi les ports, raffineries, la Banque de France, l'Opéra de Paris ou les avocats.

Le projet de loi est adopté sans vote (article 49.3) début mars en première lecture à l'Assemblée, mais le 16, Emmanuel Macron annonce la suspension de la réforme en raison de la pandémie de Covid-19.