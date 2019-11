Retraite : les vrais avantages du régime spécial de la RATP

Les transports parisiens devraient être largement paralysés, mardi 5 décembre. Pour protester contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, les syndicats de la RATP appellent à une grève reconductible qui s'annonce très suivie en parallèle de celle de la SNCF. Objectif : conserver leur régime spécial de retraites. Qui en bénéficie, quels sont ses avantages ? Tour d'horizon.Qui est concerné par le régime spécial de la RATP ?Il ne concerne que les agents de Paris et de sa petite couronne employés par son EPIC (Établissement public à caractère industriel et commercial). Les autres employés, eux, sont en contrats de travail de droit privé et ne bénéficient pas de la garantie de l'emploi pas plus que le personnel rattaché aux filiales de la RATP qui opèrent des transports ailleurs en France ou à l'étranger.Les agents qui qui bénéficient du régime spécial représentent 90 % du personnel de l'EPIC, soit 41 000 personnes sur 45 000. Au sein de l'établissement de la RATP, il y a donc déjà deux régimes de retraites. « Sur un même métier, il peut y avoir des gens au régime général avec l'âge de départ du régime général et des modalités de calcul de la retraite du régime général et d'autres personnes sous statuts bénéficiant du régime spécial », explique une source qui connaît bien l'entreprise.Avec la garantie de l'emploi, ce régime spécial de retraite constitue les deux originalités du "statut" à la RATP, ce...