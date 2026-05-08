Retour sur investissement-Le marché de l'emploi américain enlisé dans une stagnation "inhabituelle et inconfortable" : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétitions sans modification) par Jamie McGeever

Les dernières données sur l'emploi aux États-Unis publiées vendredi s'inscrivent dans un contexte de chômage historiquement bas, de marchés boursiers à des niveaux records et d'un boom sans précédent des investissements dans l'intelligence artificielle. Alors pourquoi les décideurs politiques ne peuvent-ils pas se détendre un peu? À première vue, il y a de quoi se réjouir. Les données de l'enquête JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) publiées cette semaine ont montré que les embauches en mars ont augmenté au rythme le plus rapide depuis près de six ans. Le nombre de nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage est à son plus bas niveau depuis 1969, et le taux de chômage de 4,3 % correspond à une économie en situation de plein emploi.

Alors que les prévisions consensuelles pour la hausse de l'emploi non agricole en avril, issues d'un sondage Reuters auprès d'économistes, ne s'élèvent qu'à 62 000, soit environ un tiers de la hausse de 178 000 enregistrée en mars, les économistes s'attendent également à ce que le taux de chômage reste inchangé à 4,3 %.

Mais cette stabilité pourrait n'être qu'un mirage. Le marché du travail est enlisé dans une zone de "faible embauche, faible licenciement", ou peut-être devrions-nous dire "pas d'embauche, pas de licenciement". Les embauches nettes sont pratiquement au point mort, et la seule raison pour laquelle le taux de chômage n'augmente pas est que le nombre de personnes à la recherche d'un emploi a diminué, en grande partie grâce aux politiques d'immigration strictes de l'administration Trump. Comme l’a déclaré la semaine dernière le président sortant de la Réserve fédérale, Jerome Powell, il s’agit d’"un équilibre inhabituel et inconfortable". Des études récentes de la Fed ont montré que le niveau dit "d’équilibre" de la croissance de l’emploi nécessaire pour maintenir le taux de chômage stable est proche de zéro. En effet, nous pourrions assister cette année à des mois où les effectifs diminueraient de près de 100 000 personnes – et ce, alors même que l’économie connaît une croissance soutenue.

À tout cela s’ajoute la menace persistante de l’IA. Si les décideurs politiques ont vanté les avantages potentiels de cette technologie en matière de productivité, ils ont également exprimé leurs inquiétudes quant à la menace qu’elle fait peser sur l’emploi. Si l’IA se montre à la hauteur du battage médiatique et prend en charge un éventail toujours plus large de fonctions, le nombre de travailleurs nécessaires diminuera, ce qui pourrait conduire à un contexte de "licenciements sans embauches".

JOBPOCALYPSE VS JEVONS

Les licenciements liés au secteur technologique apparaîtront-ils dans les données d'avril? Peut-être. Les 30 000 suppressions d'emplois annoncées chez Oracle fin mars et les 8 000 suppressions chez Meta pourraient être prises en compte. Cependant, les données en temps réel suivies par le site web https://layoffs.fyi/

suggèrent que les licenciements dans le secteur technologique ne s’accélèrent pas. Quelques licenciements inhabituellement importants en mars ont gonflé le total du premier trimestre, mais les licenciements en avril étaient bien plus conformes aux normes récentes, comme le montrent ces chiffres.

Quels que soient les chiffres de l'emploi pour avril, on peut affirmer que les inquiétudes concernant l'imminente "apocalypse de l'emploi" due à l'IA sont largement exagérées.

Prenons le "paradoxe de Jevons", théorie qui tire son nom de l’économiste du XIXe siècle William Stanley Jevons. Il affirmait que lorsqu’une ressource devient plus efficace à utiliser – en l’occurrence la main-d’œuvre –, la demande augmente, et non diminue, car elle est moins chère.

Frank Flight, stratège chez Citadel Securities, note que c'est le cas depuis plus d'un siècle. L'économie mondiale a intégré l'électrification, la production de masse, la mécanisation, la robotique industrielle, l'informatique personnelle, Internet et les smartphones "sans compromettre la croissance à long terme ni rendre le travail humain obsolète", note-t-il.

"La réalité est qu’il y a très peu de preuves d’un remplacement massif de la main-d’œuvre dans les données économiques à ce jour, et en fait, là où nous voyons des preuves de l’impact de l’IA, cela semble plus cohérent avec notre point de vue selon lequel l’IA est un complément plutôt qu’un substitut à la main-d’œuvre", a récemment écrit Frank Flight.

Il note que les embauches dans quatre des cinq professions les plus exposées à l’IA ont augmenté depuis mai de l’année dernière. Les offres d’emploi en génie logiciel et en comptabilité ont augmenté de 18 %, avec une hausse de 9 % dans les services à la clientèle, ainsi que dans la banque et la finance. La demande de main-d’œuvre dans le secteur juridique a baissé de 4 %, mais cela correspond à l’évolution globale des offres d’emploi.

Torsten Slok, d’Apollo Global Management, partage cet avis. Il note que le paradoxe de Jevons s’appliquait à l’origine à l’industrie charbonnière dans les années 1860. Les machines à vapeur ont rendu le charbon plus efficace, mais la Grande-Bretagne en a brûlé davantage, et non moins. Le même phénomène se produit aujourd’hui dans toute une série de secteurs des services, affirme-t-il.

"En fin de compte, des intrants moins chers ne font pas reculer les industries. Au contraire, l’IA va augmenter à la fois la productivité et l’emploi", affirme Torsten Slok.

Lui et d'autres optimistes de l'IA pourraient bien avoir raison à terme, même si cela ne sera pas clair avant de nombreuses années.

En attendant, les investisseurs et les décideurs politiques auront quelques rapports sur l'emploi à analyser, à partir de vendredi.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters; Rédaction: Chizu Nomiyama)

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