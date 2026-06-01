Retour du "militarisme" : le ton monte entre Chine et Japon

Un porte-parole des Affaires étrangères chinoises a répété les accusations de Pékin envers le gouvernement japonais, qui se "soustrait à sa responsabilité historique". En toile de fond : le réarmement à l'oeuvre au Japon, qui tranche avec la position "traditionnelle" depuis la fin de la 2e guerre mondiale.

Des chasseurs F-15 de la force d'auto-défense japonaise, en avril 2026 (illustration) ( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Au coeur d'un contexte tendu entre les deux puissances, la Chine a maintenu lundi 1er juin ses accusations de militarisme contre le Japon, rejetant des propos tenus la veille par le ministre japonais de la Défense Shinjiro Koizumi.

Shinjiro Koizumi avait renvoyé à la Chine ses accusations de militarisme, et dit que les activités militaires chinoises étaient "une source de grave préoccupation pour le Japon". Il avait invoqué le nombre d'armes nucléaires et de bombardiers stratégiques chinois, lors d'un forum à Singapour sur la défense dans la région Asie-Pacifique.

Ces propos sont "totalement dénués de fondement", a dit lundi lors d'un point presse régulier Lin Jian, un porte-parole des Affaires étrangères chinoises. Ils "ne résistent pas à une série de faits et de chiffres historiques et juridiques, et n'abuseront pas les voisins asiatiques, ni la communauté internationale", a-t-il dit.

Le Japon lève les restrictions sur son industrie de défense

Il a renouvelé les accusations de Pékin contre le gouvernement de Sanae Takaichi d'avoir depuis son accession au pouvoir en 2025 accéléré le déploiement de missiles de longue et moyenne portées et assoupli les restrictions sur les exportations d'armes. Le ministre japonais de la Défense, qu'il n'a pas nommé, "se soustrait délibérément à sa responsabilité historique et ignore sélectivement les faits susmentionnés", a déclaré Lin Jian. Fin avril, le Japon a notamment levé les dernières barrières à l'exportation d'armes en vigueur depuis des décennies, ouvrant la voie à la vente d'armes létales à 17 pays avec lesquels Tokyo possède des accords de défense.

Les relations historiquement délicates ou conflictuelles entre la Chine et le Japon et marquées par le souvenir des atrocités commises par l'armée japonaise notamment pendant la guerre sino-japonaise de 1937-1945 se sont à nouveau tendues en novembre 2025 quand la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, aux positions ultra-nationalistes, a laissé entendre que son pays pourrait réagir militairement à une attaque contre Taïwan, île dont Pékin revendique la souveraineté.