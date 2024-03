Retards de paiement aux entreprises : le gouvernement veut renforcer les sanctions contre les mauvais payeurs

Olivia Gregoire à Paris, le 8 janvier 2024. ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Un enjeu majeur". Ce mercredi 20 mars, dans une interview accordée aux Echos, la ministre déléguée aux Entreprises, Olivia Grégoire, a indiqué qu'elle souhaitait renforcer les sanctions contre les mauvais payeurs. Elle a ainsi annoncé que les retards de paiement des communes de plus de 3.500 habitants seraient rendus publics en avril.

"Alors que leur trésorerie se tend, les TPE, les artisans, peuvent se sentir découragés face aux retards de paiement des grandes entreprises ou des collectivités locales. Cela peut être la goutte d'eau supplémentaire [...] et un retard de paiement sur une grosse facture peut mettre en péril une entreprise. Ce n'est ni acceptable ni entendable", dénonce la ministre. Olivia Grégoire indique que "le montant de cette trésorerie dans la nature s'élève à 15 milliards d'euros, c'est colossal. Les défaillances peuvent être liées à ces mauvais comportements, notamment dans le bâtiment ou la construction".

Depuis 2014, 2.000 entreprises ont fait l'objet d'amende

"En 2023, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a contrôlé les délais de paiement de 766 entreprises, dont 346 ont écopé d'amendes administratives à hauteur de 58 millions d'euros. Soit une hausse de 19% par rapport à 2022. Nous allons encore les renforcer", met en avant Olivia Grégoire. Elle souligne également que depuis 2014, 2.000 entreprises ont fait l'objet d'amendes pour un montant global de 157 millions d'euros. "C'est tout l'arsenal qui fonctionne pour faire prendre conscience des effets de tels retards : atteindre la réputation, dégrader la notation et toucher au portefeuille. Je souhaite que l'on rehausse les sanctions, en doublant le plafond, qui est aujourd'hui de 2 millions d'euros", annonce-t-elle. "Mais nous devons aussi balayer devant notre porte et améliorer ce qui se passe chez les acteurs publics" : la ministre rappelle qu'une disposition, prévoyant que les délais de paiement des collectivités locales soient "publiées", est inscrite dans la loi Pacte et "doit entrer en vigueur".

Ainsi, elle annonce que "d'ici au 15 avril", les données relatives aux retards de paiement pour les communes de plus de 3.500 habitants seront publiées "sur le site open data du gouvernement". "D'ici à la fin de l'année", cette publication concernera "l'ensemble des collectivités", poursuit la ministre. "Je souhaite que cette mesure soit étendue à tous les établissements publics. Nous n'excluons pas de communiquer aussi sur ces mauvais payeurs. C'est une question de justice économique", déclare Olivia Grégoire.