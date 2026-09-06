Retailleau fustige "l'amateurisme" du RN et de Bardella

Bruno Retailleau, président des Républicains (LR) et candidat àla présidentielle de 2027, le 31 août 2026 à Boulogne-Billancourt, près de Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Le candidat Les Républicains à la présidentielle, Bruno Retailleau, a reproché dimanche au Rassemblement national et en particulier à son président Jordan Bardella leur "amateurisme" après plusieurs polémiques sur le volet international et migratoire, appelant les électeurs du RN à le soutenir en 2027.

"Ils ont changé d'avis sur tout", c'est "un parti girouette", a fustigé le patron de LR sur BFMTV, alors que le RN est sommé ces derniers jours de s'expliquer sur sa position sur l'aide à l'Ukraine ainsi que sur un accord symbolique anti-migrants signé par Jordan Bardella avec Nigel Farage, figure britannique du Brexit.

"S'afficher avec quelqu'un qui ne veut plus d'Europe, c'est en soi un message", a noté Bruno Retailleau.

"Est-ce que ça veut dire que le Rassemblement National veut un Frexit? Est ce qu'il remet en cause l'euro? Ils ont tellement changé d'avis sur toutes les questions qu'on peut s'interroger", a repris le sénateur de Vendée.

Concernant l'accord fictif avec Nigel Farage prévoyant notamment le renvoi vers la France de migrants interceptés dans les eaux britanniques, il a estimé que c'était "le signe parfait d'un amateurisme", "absolument incompréhensible", accusant le président du RN de vouloir "transformer la France en un vaste centre de retour pour tous les immigrés".

"On ne peut pas réussir avec l'amateurisme", a-t-il soutenu, expliquant que le parti de Marine Le Pen se heurterait de nouveau à un "plafond de verre" et affirmant se placer, lui, en "candidat de la radicalité sérieuse".

"C'est aussi pour cela que j'appelle, moi, les électeurs du Rassemblement national à venir me soutenir", a lancé Bruno Retailleau.

Interrogée en parallèle sur RTL/Ouest-France/Public Sénat/M6, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a accusé le RN de porter "des idées extrêmement radicales d'extrême droite". "Sous-traiter les problématiques migratoires de l'Angleterre en France, c'est ce que propose Jordan Bardella. Je ne suis pas certaine que ce soit l'avis de ses électeurs", a-t-elle ajouté.