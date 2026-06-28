RÉSUMÉ 2-Les États-Unis mènent de nouvelles frappes contre l'Iran après l'attaque d'un pétrolier dans le détroit d'Ormuz, ce qui aggrave les tensions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation de Trump au paragraphe 3)

* L'Iran affirme que ses frappes étaient une riposte aux frappes aériennes américaines

* Les États-Unis affirment que leur attaque était une riposte à la frappe iranienne dans le détroit

* Chaque camp accuse l'autre de violer le cessez-le-feu provisoire

* Le Bahreïn condamne l'attaque par drone iranien sur son territoire

* Le Hezbollah rejette l'accord entre Israël et le Liban, le qualifiant de capitulation

par Jana Choukeir et Jasper Ward

L'armée américaine a déclaré avoir de nouveau frappé l'Iran, quelques heures après qu'un pétrolier a été touché dans le détroit d'Ormuz, dans ce qui constitue la pire escalade depuis la signature d'un accord de paix provisoire entre les deux parties il y a deux semaines. Chacune des parties belligérantes a accusé l’autre d’avoir violé l’accord conclu il y a deux semaines visant à mettre fin au conflit qui dure depuis quatre mois .

“Il se peut que nous arrivions à un point où nous ne serons plus en mesure de faire preuve de raison et où nous serons contraints de mener à bien par la force militaire la tâche que nous avons commencée avec beaucoup de succès. Si cela se produit, la République islamique d’Iran cessera d’exister!”, a déclaré samedi le président américain Donald Trump sur les réseaux sociaux.

Le Commandement central américain a déclaré que ses forces avaient mené de nouvelles frappes après qu’un pétrolier battant pavillon panaméen eut été attaqué par un drone iranien tôt samedi matin. En Iran, la chaîne publique IRIB a indiqué tôt dimanche, heure locale, que des explosions avaient été entendues à Sirik, dans le sud du pays, sans fournir plus de détails.

“L’Iran a eu la possibilité de respecter l’accord de cessez-le-feu, mais a choisi de ne pas le faire”, a déclaré le Commandement central américain dans un communiqué. Il a précisé que ces frappes constituaient “une réponse directe à l’agression iranienne continue contre la navigation commerciale” et visaient des installations militaires iraniennes de surveillance, de communication, de défense aérienne, de stockage de drones et de pose de mines.

Un responsable américain de la défense a par la suite indiqué que les frappes contre des cibles iraniennes étaient terminées, selon Fox News.

Washington avait indiqué plus tôt avoir frappé des cibles iraniennes dans la nuit. L’Iran a déclaré avoir riposté samedi en frappant des cibles liées aux forces américaines. L'attaque de samedi contre un pétrolier dans le détroit faisait suite à une autre perpétrée jeudi contre un cargo, qui avait déclenché la dernière escalade en date. L'Iran a tenté une nouvelle fois d'affirmer son contrôle sur la plus importante voie maritime énergétique au monde, qui a commencé à rouvrir après des mois de perturbation.

L’agence britannique de sécurité maritime UKMTO a indiqué que le pétrolier touché samedi avait subi des dommages au niveau de sa passerelle, mais que tous les membres d’équipage étaient sains et saufs. Le Centre conjoint d’information maritime, géré par une coalition de marines chargées de protéger le trafic maritime, a relevé son niveau d’alerte à la suite des incidents récents.

L’Iran n’a pas directement commenté les informations faisant état d’attaques spécifiques contre des navires. Mais la télévision d’État iranienne a rapporté que les Gardiens de la Révolution avaient tiré des “coups de semonce” en direction de navires non identifiés qui tentaient de passer par des voies non approuvées par l’Iran, et que cela incitait désormais d’autres navires à demander des autorisations iraniennes avant de tenter de traverser le détroit.

Auparavant, le ministère iranien des Affaires étrangères avait déclaré avoir lancé des attaques “défensives” contre des cibles militaires liées aux États-Unis, tandis que Bahreïn, qui abrite le quartier général régional de la marine américaine, a fait état d’une attaque par drone iranien. L’armée américaine n’a pas immédiatement réagi à ces informations.

L'IRAN AFFIRME SON CONTRÔLE SUR UN DÉTROIT STRATÉGIQUE

L’Iran a accusé les États-Unis de ne pas respecter l’accord provisoire, notamment en ne faisant pas respecter le cessez-le-feu promis au Liban, pays envahi en mars par Israël, allié des États-Unis, pour traquer le groupe militant Hezbollah soutenu par l’Iran. Israël et le Liban ont à plusieurs reprises accepté des cessez-le-feu négociés par les États-Unis, dont le dernier a été annoncé vendredi . Mais ceux-ci n’ont eu qu’un impact global limité, Israël insistant pour ne pas se retirer des territoires qu’il a conquis et le Hezbollah rejetant à plusieurs reprises les appels à déposer les armes tant que les troupes israéliennes resteront sur place.

La télévision d'État libanaise a fait état samedi d'une frappe israélienne par drone dans la région de Nabatiyeh, dans le sud, qui a subi des frappes israéliennes tout au long du conflit. L'armée israélienne a déclaré avoir pris pour cible une personne qui représentait une menace pour ses forces. Le chef du Hezbollah, Naim Qassem, a qualifié l’accord conclu la veille entre Israël et le Liban de “capitulation” et l’a déclaré “nul et non avenu”.

Alors que des centaines de milliers de Libanais, principalement des musulmans chiites, ne peuvent toujours pas regagner leurs foyers dans les zones occupées par Israël, la colère suscitée par cet accord s’est propagée au-delà du Hezbollah pour toucher l’ensemble de la communauté chiite.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a salué cet accord, affirmant qu’il permettait à Israël de maintenir son occupation d’une soi-disant “zone de sécurité” au Liban et empêchait le retour des résidents déplacés.

Mohsen Rezaei, conseiller du Guide suprême iranien, a déclaré que Washington avait violé le protocole d’accord mettant fin à la guerre en soutenant ce qu’il a qualifié de “forces par procuration” dans la région et en créant des tensions dans le détroit d’Ormuz.

L’Iran a également frappé des États voisins du Golfe qui abritent d’importantes bases militaires américaines. La télévision d’État iranienne a indiqué que les Gardiens de la Révolution avaient apporté “une réponse décisive” après que les forces américaines eurent frappé une tour de communication dans la ville portuaire de Sirik. L’agence de presse iranienne Mehr a précisé que le port iranien fonctionnait normalement et qu’aucun dommage n’avait été signalé aux installations ou aux équipements.

Bahreïn a déclaré que les dernières attaques de l’Iran constituaient une violation du protocole d’accord.

Des centaines de navires, dont des pétroliers chargés de pétrole, sont bloqués dans le Golfe depuis le début de la guerre. Alors qu’ils ont commencé à quitter le détroit au cours des deux dernières semaines, les prix du pétrole ont chuté pour se rapprocher des niveaux d’avant-guerre en raison de l’augmentation de l’offre.

Washington promeut une voie maritime sud longeant la côte d’Oman, tandis que Téhéran, dont l’objectif ultime est de percevoir des redevances pour l’utilisation du détroit, souhaite que les navires empruntent une route nord traversant ses eaux territoriales et sous son contrôle.

Ebrahim Azizi, président de la commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, a déclaré samedi que toute violation des consignes de navigation iraniennes serait traitée avec fermeté. Le vice-président américain JD Vance, négociateur en chef de Trump dans ce conflit, a déclaré que les Américains avaient respecté l’accord de cessez-le-feu et a imputé à l’Iran la responsabilité de toute reprise des hostilités qui pourrait résulter de ses actions.

“L’Iran a signé un accord de cessez-le-feu. Nous l’avons respecté. S’ils ont des désaccords sur la manière dont le protocole d’accord est appliqué, ils n’ont qu’à décrocher leur téléphone. Mais la violence ne recevra que de la violence”, a déclaré M. Vance sur X.