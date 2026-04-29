RÉSUMÉ 2-La Fed devrait maintenir ses taux inchangés lors de ce qui pourrait être la dernière réunion de l'ère Powell

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* Les responsables de la Fed s'interrogent sur les répercussions économiques de la flambée des prix du pétrole

* Warsh devrait être confirmé par le Sénat au poste de prochain président de la Fed

* Powell pourrait indiquer s'il compte rester gouverneur de la Fed

(ajoute la recommandation du comité en faveur de Warsh) par Howard Schneider

La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés mercredi, alors que les responsables débattent de l'opportunité de signaler les risques d'une hausse de l'inflation dans une déclaration de politique monétaire publiée à l'issue de ce qui pourrait être la dernière réunion de Jerome Powell à la tête de la banque centrale américaine. Avec des prix du pétrole élevés et en hausse à nouveau en raison de la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran , les décideurs politiques, à la veille de la dernière session de deux jours de la Fed, ont déclaré qu'ils craignaient de plus en plus que les coûts élevés de l'énergie ne se transforment d'un choc ponctuel en une inflation sous-jacente plus élevée, les taux d'intérêt devant rester inchangés plus longtemps que prévu ou, dans l'extrême, être relevés.

L'impasse des négociations et la fermeture persistante du détroit stratégique d'Ormuz ont repoussé le prix de référence mondial du pétrole au-dessus de 110 dollars le baril, contre environ 70 dollars avant le début de la campagne de bombardements américano-israélienne contre l'Iran le 28 février. L'indicateur d'inflation privilégié par la Fed se situe à environ un point de pourcentage au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale, et les chiffres de mars, qui doivent être publiés plus tard cette semaine, devraient afficher une hausse encore plus marquée. Les traders estiment qu’il y a peu de chances que la Fed abaisse ses taux avant le milieu de l’année prochaine, ce qui revient en fait à parier contre la capacité du futur président de la Fed, Kevin Warsh, à convaincre ses collègues que la hausse de la productivité américaine se traduira par une baisse de l’inflation et permettra un assouplissement de la politique monétaire. « Les nouvelles depuis la dernière réunion en mars – de meilleures données sur le marché du travail mais aucune évolution des chiffres décevants de l’inflation – pourraient orienter le débat vers une position un peu plus restrictive », mais pas au point que la Fed laisse entrevoir la nécessité éventuelle de hausses de taux dans son communiqué, a déclaré Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez JPMorgan. Une croissance étonnamment forte de l’emploi en mars a fait baisser le taux de chômage à 4,3 %.

L'ÈRE POWELL TOUCHE À SA FIN

La décision de la Fed sur les taux d'intérêt et sa nouvelle déclaration de politique monétaire seront publiées à 14 h EDT (18 h GMT). Powell doit tenir une conférence de presse une demi-heure plus tard.

En plus de commenter les résultats de la réunion et de répondre aux questions sur les perspectives économiques, Powell pourrait bien en dire plus sur ses projets, maintenant que Warsh devrait être confirmé à la tête de la Fed par le Sénat à temps pour la réunion de la banque centrale des 16 et 17 juin. La nomination de Warsh a commencé à progresser la semaine dernière après que le ministère américain de la Justice a abandonné une enquête pénale sur un projet immobilier de la Fed que des sénateurs républicains de premier plan considéraient comme une attaque sans fondement contre Powell et l'indépendance de la banque centrale. Mercredi, la commission bancaire du Sénat a recommandé, lors d'un vote suivant la ligne du parti, que Warsh soit confirmé par l'ensemble du Sénat, contrôlé par les républicains.

Le mandat de Powell à la tête de la Fed prend fin le 15 mai, mais son mandat distinct en tant que membre du Conseil des gouverneurs de la banque centrale, basé à Washington, s'étend jusqu'en janvier 2028. Lors d'une conférence de presse en mars, Powell a déclaré qu'il ne quitterait pas le conseil « tant que l'enquête ne serait pas bel et bien terminée », mais a laissé ouverte la question de savoir s'il continuerait à exercer ses fonctions de gouverneur même si l'enquête prenait fin.

« Je n'ai pas encore pris cette décision. Et je la prendrai en fonction de ce que je pense être le mieux pour l'institution et pour les personnes que nous servons », avait déclaré Powell à l'époque.