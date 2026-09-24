RÉSUMÉ 1-Les responsables de la Fed estiment que les taux devraient augmenter pour juguler l'inflation élevée

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* Les responsables de la Fed restent préoccupés par des pressions inflationnistes jugées trop élevées

* Selon eux, la bonne santé de l'économie permet à la politique monétaire de se concentrer sur l'inflation

* La banque centrale américaine a relevé ses taux la semaine dernière

par Michael S. Derby

La banque centrale américaine devra probablement relever à nouveau ses taux d’intérêt pour freiner une inflation à un niveau inacceptable , ont déclaré jeudi deux responsables de la Réserve fédérale.

« Ramener l'inflation à 2 % est une priorité absolue, et je soutiendrai la stratégie qui nous permettra d'y parvenir tout en évaluant soigneusement les risques pour le marché du travail », a déclaré Anna Paulson, présidente de la Fed de Philadelphie, lors d'une conférence organisée au sein de sa banque régionale.

Mme Paulson, membre votant du Comité fédéral de l’open market (FOMC) chargé de fixer les taux de la banque centrale, a qualifié l’inflation de « tenacement élevée » et a déclaré: « Si la situation évolue comme je le prévois, un nouveau resserrement modéré pourrait s’avérer nécessaire. »

S’exprimant à Londres, le président de la Fed de New York, John Williams, a également laissé entendre qu’un resserrement de la politique monétaire était à prévoir. Citant les projections des responsables de la Fed publiées la semaine dernière et qui tablaient sur une hausse des taux, il a déclaré: « Il est probable qu’une nouvelle hausse des taux soit appropriée d’ici la fin de l’année. Cela me semble être une façon raisonnable d’envisager la situation. »

Paulson et Williams se sont exprimés un peu plus d’une semaine après que la Fed a relevé son taux d’intérêt de référence d’un quart de point de pourcentage, pour le porter dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %, dans le but de freiner une inflation élevée qui menace de saper la confiance du public dans la capacité de la banque centrale à atteindre l’objectif de 2 %.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré lors d’une conférence de presse laconique à l’issue de la réunion: « Notre priorité absolue est le volet "stabilité des prix" de notre mandat. Le fait est que l’inflation est trop élevée et qu’elle l’est depuis trop longtemps. »

Contrairement aux prévisions de la Fed, qui tablent sur une seule hausse supplémentaire des taux en 2026, les marchés à terme s’attendent à un nombre nettement plus important de hausses.

UNE PRIORITÉ CLAIRE

Les responsables de la Fed qui se sont exprimés jeudi ont indiqué que la banque centrale n’avait pas à faire de compromis particulier lors de la définition de sa politique par rapport à ses mandats en matière d’emploi et d’inflation. Soulignant la bonne santé de l’économie, ils ont déclaré qu’il était possible de se concentrer sur le problème de l’inflation.

« La situation actuelle aux États-Unis indique que la production progresse à un rythme soutenu et que le marché du travail reste proche de ce que j’appelle le plein emploi, mais l’inflation reste élevée », a déclaré Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, dans son discours d’ouverture d’une conférence organisée par sa banque régionale.

« Les perspectives d’inflation restent très incertaines, les risques penchant à la hausse » et « plus l’inflation élevée persiste, plus il peut être difficile et coûteux de la ramener à un niveau acceptable », a-t-elle ajouté.

Mme Hammack, qui compte parmi les plus fervents partisans d’une hausse des taux au sein de la Fed, n’a pas abordé les perspectives de politique monétaire dans son intervention. Elle a toutefois expliqué que la persistance d’une inflation supérieure à 2 % laisse à la banque centrale moins de marge de manœuvre pour ignorer ce qui serait normalement considéré comme des facteurs transitoires.

L’inflation, mesurée par l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles, s’élevait à 3,7 % en juillet en glissement annuel. Elle est en grande partie alimentée par les répercussions des droits de douane instaurés par le président Donald Trump et par la flambée des coûts du carburant résultant de la guerre américano-israélienne contre l’Iran .

« Lorsque l’environnement est plus exposé aux chocs, ou que ceux-ci se succèdent à un moment où l’inflation est élevée depuis des années, le risque qu’une mentalité inflationniste s’installe est plus grand », a déclaré Mme Hammack.