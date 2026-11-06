RÉSUMÉ 1-Les responsables de la Fed envisagent une hausse des taux après la publication d'un rapport sur l'emploi très positif

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* Les marchés tablent sur une probabilité d'environ 80 % que la Fed relève ses taux d'un quart de point de pourcentage en décembre, à la suite de la publication des chiffres

* Les employeurs américains ont créé 165 000 emplois en octobre, le taux de chômage reculant à 4,1 %

* Mme Daly, de la Fed, estime qu'un nouveau resserrement monétaire sera nécessaire pour faire baisser l'inflation

par Ann Saphir et Howard Schneider

Un rapport sur l'emploi américain meilleur que prévu a renforcé les arguments en faveur de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, qui avaient quelque peu perdu de leur élan dans un contexte de correction boursière post-électorale et de craintes croissantes que l'affaiblissement de la demande liée à l'intelligence artificielle ne pèse sur l'économie.

Les employeurs ont créé 165 000 emplois le mois dernier, soit plus du double des prévisions des économistes, a indiqué vendredi le Bureau des statistiques du travail, tandis que le taux de chômage a légèrement reculé à 4,1 %. Le salaire horaire moyen a progressé de 3,1 % par rapport à l’année précédente, ce qui n’est pas suffisant pour compenser la hausse de 3,7 % des prix à la consommation, qui grignote une part de plus en plus importante du pouvoir d’achat du salaire moyen.

Après que la banque centrale américaine a maintenu son taux directeur inchangé le mois dernier, le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré que les décideurs politiques resteraient attentifs à « l’accumulation des données » pour déterminer si un nouveau resserrement de la politique monétaire serait nécessaire. Pour la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, le dernier rapport mensuel sur l’emploi semblait pencher définitivement en faveur d’un « oui ».

“Les gens en sont arrivés au point où ils se disent: “L’inflation… Tout va bien pour moi, sauf que je n’arrive pas à suivre le rythme de l’inflation”, ce qui doit donc être notre priorité numéro un. Et le fait que nous disposions d’un marché du travail solide nous donne réellement la marge de manœuvre nécessaire pour mener à bien cette tâche”, a déclaré Mme Daly lors d’une interview sur CNBC.

“Je m’attends à ce que nous devions resserrer davantage notre politique monétaire”, a déclaré Mme Daly, qui n’est pas membre votant du comité de politique monétaire de la Fed cette année, mais qui exprime généralement des opinions proches de celles de la majorité.

Soulignant “à quel point le monde semble instable à bien des égards”, elle a ajouté: “Il faut tenir compte de ces instabilités, recueillir davantage d’informations et agir de manière réfléchie, mais plus progressive, lorsque l’on ne sait pas exactement dans quelle direction il faudra aller. Mais il faudra probablement aller plus loin et nous sommes certainement prêts — je suis prête — à le faire, si c’est ce qu’exige l’économie.”

Lors d’une intervention vendredi lors d’un événement civique à Saint-Louis, le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, a déclaré que l’inflation restait la principale préoccupation dans ses échanges avec les entreprises de son district.

“L’inflation est un impôt régressif, un impôt générateur de distorsions”, a déclaré M. Musalem, qui a plaidé en faveur de nouvelles hausses des taux. “La meilleure chose que nous puissions faire pour la croissance et l’emploi est de ramener l’inflation à un niveau acceptable en temps opportun.”

Il n’a pas évoqué la récente chute des marchés boursiers, plombés par de nouveaux doutes quant au rythme et à la pérennité de l’essor de l’intelligence artificielle, mais a indiqué qu’il estimait pour l’instant que ce secteur émergent alimentait une hausse de l’inflation par le biais de la demande de matières premières telles que le cuivre.

Même si cela se traduit à l’avenir par des bénéfices et une productivité accrus, “nous devons mener une politique monétaire adaptée à l’économie d’aujourd’hui, et non à ce qu’elle pourrait être dans cinq ans”, a déclaré M. Musalem. Sur cette base, pour l’instant du moins, les investissements dans l’IA “continueront de contribuer à l’inflation”.

L'IMPACT DE L'IA SUR LA CROISSANCE ET L'INFLATION

Mme Daly a estimé que les cours des valeurs technologiques, qui s’orientaient vers une quatrième baisse hebdomadaire consécutive malgré un rebond vendredi, ne reflétaient pas un rejet généralisé de l’idée selon laquelle les centres de données et le cloud computing sont importants.

“Si l’on prend du recul par rapport à cette volatilité – dont je sais qu’elle est pénible pour ceux qui la subissent de plein fouet –, il s’agit en fin de compte du type de rééquilibrage que l’on espérerait si l’on souhaite une issue ordonnée”, a-t-elle déclaré, alors que les investisseurs réajustent leurs prévisions concernant le rythme de la croissance tirée par l’IA.

L’indice Nasdaq Composite .IXIC a enregistré jeudi sa plus forte baisse en 19 mois, alors que l’ampleur du revirement politique aux États-Unis est apparue au grand jour après que les démocrates ont pris le contrôle du Congrès et remporté une série d’élections au poste de gouverneur lors des élections de mi-mandat mardi.

Plusieurs des candidats démocrates élus au poste de gouverneur avaient fait campagne en promettant de freiner la construction de centres de données, et les dirigeants démocrates du Congrès prévoient une série de nouvelles mesures législatives en matière d’IA .

Les inquiétudes liées à l’IA ont également incité les opérateurs à se détourner de ce qui avait été des paris importants sur une hausse des taux de la Fed le mois prochain, estimant qu’un ralentissement de la demande liée à l’IA pourrait freiner la croissance économique et atténuer les pressions inflationnistes, rendant ainsi un nouveau resserrement de la politique monétaire moins urgent.

La publication du dernier rapport sur l’emploi a toutefois remis une hausse des taux de la Fed au centre des préoccupations.

Les marchés tablaient sur une probabilité d’environ 80 % d’une hausse de 0,25 point de pourcentage du taux directeur lors de la réunion de la Fed des 8 et 9 décembre, contre environ 67 % jeudi. Les opérateurs s’attendent désormais à ce que la prochaine et dernière hausse des taux intervienne plus tôt, en avril plutôt qu’en juin, alors que la banque centrale lutte contre une inflation qui dépasse son objectif de 2 % depuis plus de cinq ans.

“Il s’agit d’un rapport sur le marché du travail très solide, qui fait suite aux données encourageantes sur le PIB et les dépenses de consommation publiées la semaine dernière, renforçant ainsi la dynamique positive de l’économie”, a écrit Olu Sonola, analyste chez Fitch Ratings, à la suite de la publication du rapport.

Les récentes inquiétudes concernant l’IA constituent un risque pour ces perspectives, a déclaré M. Sonola, “mais pour l’instant, l’économie reste sur des bases solides. La résilience du marché du travail permet à la Fed de rester concentrée sur l’inflation et fait pencher le débat politique davantage en faveur d’une hausse des taux en décembre”.