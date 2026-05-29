RÉSUMÉ 1-Les responsables de la Fed envisagent de relever les taux pour endiguer le risque croissant d'inflation

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* Les responsables politiques craignent que le choc énergétique n'ait des répercussions durables sur l'inflation

* Bowman, membre de la Fed, indique que ses perspectives en matière de politique monétaire pourraient évoluer

* L'inflation reste supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed depuis des années

* Paulson, de la Fed, estime que la politique monétaire est bien positionnée, mais que la banque centrale est prête à « réagir »

par Michael S. Derby

Vendredi, les responsables de la Réserve fédérale ont continué à laisser entendre que la banque centrale américaine pourrait devoir relever ses taux d'intérêt à l'avenir si la guerre au Moyen-Orient entraînait une hausse persistante de l'inflation déjà élevée. Ce changement potentiel dans les perspectives de politique monétaire a même été évoqué par la vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle Bowman, l'une des responsables les plus accommodantes de la banque centrale. Mme Bowman a déclaré vendredi lors d'une conférence en Islande que la guerre et le choc énergétique qui en résulte pourraient modifier son point de vue sur les perspectives en matière de taux.

« Il semble encore trop tôt pour évaluer l'ampleur et la persistance des effets économiques du conflit avec l'Iran », a-t-elle déclaré, ajoutant toutefois que « si les perturbations devaient persister jusqu'au second semestre, nous pourrions commencer à observer des effets plus larges sur l'inflation ».

Si cela se produisait, Mme Bowman a indiqué qu’elle serait plus encline à « envisager de modifier son approche pour tenir compte de l’équilibre des risques ».

Elle s'est toutefois abstenue de dire qu'un tel contexte nécessiterait des hausses de taux.

Un certain nombre de collègues de Mme Bowman craignent qu’il ne soit difficile de considérer le choc énergétique actuel comme un facteur temporaire, d’autant plus que l’inflation est restée supérieure à l’objectif de 2 % de la Fed pendant de nombreuses années. Ce point de vue a conduit ces responsables à se montrer disposés à envisager une hausse des taux afin de ramener les pressions sur les prix dans la norme. Les marchés financiers estiment que la prochaine décision de la Fed consistera finalement à relever son taux d'intérêt de référence, actuellement compris entre 3,50 % et 3,75 %. Avant le début de la guerre soutenue par les États-Unis contre l'Iran , qui a entraîné d'énormes perturbations de la chaîne d'approvisionnement et une flambée des prix de l'énergie, les responsables de la Fed envisageaient une baisse des taux. S'adressant à un groupe d'entreprises dans le New Jersey, la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, a déclaré vendredi que la politique monétaire était « bien positionnée » compte tenu des pressions inflationnistes inacceptablement élevées et de l'incertitude économique. Mme Paulson a ajouté que la Fed était prête « à réagir » et, bien qu’elle estime que la politique monétaire américaine est sur la bonne voie, « je pense qu’il est sain que les acteurs du marché aient intégré des scénarios dans lesquels le taux des fonds fédéraux resterait inchangé pendant une période prolongée, ainsi que des scénarios dans lesquels un resserrement supplémentaire deviendrait nécessaire ».

DES DONNÉES INFLATIONNISTES INQUIÉTANTES

Les risques d’inflation s’accumulent clairement pour la Fed, du moins à court terme. Un indicateur de la Fed de New York conçu pour refléter la dynamique sous-jacente de l’inflation a bondi à 4 % en avril, contre 3,5 % en mars, selon les données publiées vendredi. Les prix des biens et services hors logement ont accéléré en avril par rapport au mois précédent.

De plus, les données publiées jeudi par le gouvernement américain ont montré que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle est passé à 3,8 % en glissement annuel en avril, contre 3,5 % en mars.

Le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, s'exprimant lors de la même conférence que Mme Bowman, a déclaré que sa « principale préoccupation était l'inflation, qui est trop élevée et dépasse l'objectif depuis trop longtemps ». Il a ajouté que la stratégie classique consistant à considérer un choc énergétique comme un phénomène sans impact durable n'était pas viable à l'heure actuelle.

M. Schmid a également évoqué la possibilité d'utiliser le bilan de la Fed pour aider à freiner les pressions sur les prix.

« Nous ne sommes pas très restrictifs à ce stade et je pense qu’il y a un débat selon lequel… nous devons commencer à réfléchir aux outils dont nous disposons pour rendre notre politique un peu plus restrictive », en fonction de l’évolution du choc pétrolier. « Peut-être devrions-nous réexaminer le bilan comme un autre outil pour... créer une certaine restriction », a déclaré M. Schmid, laissant entendre qu’une nouvelle réduction des avoirs de la Fed pourrait créer les vents contraires nécessaires à la croissance économique. Son point de vue sur le bilan est susceptible d’être en contradiction avec celui du président de la Fed, Kevin Warsh, qui a exprimé son scepticisme quant à l’utilisation des avoirs obligataires de la banque centrale pour renforcer sa politique de taux d’intérêt. Les conditions du marché monétaire et la panoplie d'outils de contrôle des taux de la Fed limitent également l'ampleur de la réduction de ces avoirs sans créer de volatilité sur les marchés. La banque centrale est actuellement en train de reconstituer ses liquidités après le resserrement des conditions observé à la fin de l'année dernière.