RÉSUMÉ 1-Les déclarations de Warsh pourraient avoir plus d'importance que la hausse des taux attendue de la Fed

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* La Fed publiera sa décision de politique monétaire et ses projections trimestrielles à 14 h EDT (18 h GMT)

* L'indice des prix des dépenses de consommation personnelles a progressé à un rythme annuel de 3,7 % en juin et juillet

* Les marchés anticipent une probabilité supérieure à 90 % d'une hausse des taux mercredi

par Howard Schneider

La Réserve fédérale devrait relever ses taux d'intérêt mercredi pour la première fois depuis 2023, une décision motivée par une inflation obstinément élevée et une hausse mondiale des coûts d'emprunt qui va accroître l'attention portée à la manière dont le président de la banque centrale américaine, Kevin Warsh, décrira ce premier changement de politique monétaire sous son mandat.

Cette hausse des taux ira à l'encontre de ce que le président Donald Trump avait envisagé lorsqu'il a nommé Warsh à la tête de la Fed plus tôt cette année, affirmant qu'il s'attendait à ce que son nommé les abaisse. Le président a récemment menacé d'imposer de nouveaux droits de douane sur les importations si la Fed ne réduisait pas le coût de l'emprunt.

Mais le relèvement du taux directeur de la Fed d’un quart de point de pourcentage, pour le porter dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %, est une mesure devenue presque inévitable, l’inflation semblant se maintenir au-dessus de l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale, les coûts d’emprunt mondiaux à long terme étant en hausse, et M. Warsh faisant face à des doutes quant à sa volonté de s’opposer aux exigences de Donald Trump.

La question qui se pose désormais avec acuité est de savoir comment Warsh va présenter cette décision de politique monétaire, et si les investisseurs obligataires internationaux y verront une réponse crédible à une inflation qui dépasse l’objectif depuis plus de cinq ans et qui a augmenté depuis le début du mandat actuel de Trump à la Maison Blanche.

« S’ils relèvent les taux et que la décision est unanime, ce sera un signal fort », en particulier si les projections économiques qui l’accompagnent montrent que les décideurs prévoient une nouvelle hausse des taux cette année et peut-être encore en 2027, a déclaré Robert Sockin, économiste en chef pour les États-Unis chez PGIM. Bien que M. Warsh affirme vouloir éviter de trop s’avancer sur la trajectoire des taux, M. Sockin, qui prévoit trois hausses aux États-Unis, a indiqué que le discours prononcé le mois dernier par le président de la Fed lors du symposium économique à Jackson Hole, dans le Wyoming, contenait des propos adaptés à la situation actuelle.

« Je considère cela comme un prolongement de ses indications données à Jackson Hole. À savoir que si l’inflation ne redescend pas assez rapidement, nous aurons encore du pain sur la planche », a déclaré M. Sockin. « Ce qui serait problématique, c’est s’il adoptait un ton accommodant et affirmait qu’il s’agit d’un simple ajustement mineur. Les marchés réagiraient mal à cela. »

L’INFLATION RESTE AU-DESSUS DE L’OBJECTIF DE 2 %

La Fed doit publier son communiqué de politique monétaire à 14 h EDT (18 h GMT) ainsi que ses projections économiques trimestrielles actualisées, qui incluront les estimations des responsables concernant le taux directeur approprié en fin d’année. Le groupe était divisé à parts égales dans les projections publiées en juin: neuf membres sur dix-neuf estimaient que les taux devraient augmenter d’au moins un quart de point de pourcentage d’ici fin 2026, tandis que neuf autres prévoyaient qu’ils pourraient rester inchangés ou baisser d’un quart de point de pourcentage.

M. Warsh, qui n’apprécie guère le graphique en « dot plot » représentant les projections de taux, n’en a pas soumis lui-même.

Depuis lors, le soutien en faveur d’une hausse des taux s’est renforcé. Trois responsables ont fait dissidence en faveur d’une hausse des taux lors de la réunion des 28 et 29 juillet, et plusieurs autres ont déclaré depuis qu’ils étaient prêts à relever les taux à moins que l’inflation ne montre des signes de ralentissement prochain.

Ce n’est pas le cas.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle , l’indicateur utilisé par la Fed pour son objectif de 2 %, a progressé à un rythme annuel de 3,7 % en juin et juillet, après une hausse régulière pendant une grande partie de l’année dernière. Les données attendues le 30 septembre devraient montrer peu ou pas de changement.

Bien que de nombreux économistes estiment toujours que les pressions inflationnistes devraient finir par s’atténuer, la récente remontée du prix du pétrole au-dessus des 100 dollars le baril, l’annonce par Trump de nouveaux droits de douane à l’encontre du Canada, ses menaces d’imposer davantage de droits d’importation, ainsi que la poursuite de la croissance économique dans un contexte d’essor des dépenses liées à l’intelligence artificielle ont fait peser un risque suffisant pour que les responsables de la Fed envisagent de prendre des mesures.

M. Warsh l’a d’ailleurs reconnu dans son récent discours à Jackson Hole, affirmant que les décideurs devaient être convaincus « que l’inflation sous-jacente se rapproche de notre objectif, de manière claire et à un rythme suffisant », tout en soulignant que les données récentes « ne m’indiquent pas que les tendances sous-jacentes se soient sensiblement améliorées ».

L'INFLUENCE DU MARCHÉ OBLIGATAIRE

Le marché obligataire mondial pousse également la Fed à relever ses taux. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, par exemple, ont dépassé mardi les 5 % , atteignant leur plus haut niveau depuis 19 ans.

La hausse généralisée des taux a convaincu de nombreux économistes et investisseurs de l’existence d’une tendance structurelle à la hausse des coûts d’emprunt, indépendamment de l’inflation, des risques liés aux émetteurs ou d’autres facteurs déterminant les taux de marché. Une telle évolution signifierait que les taux à court terme devraient augmenter simplement pour permettre à une banque centrale de maintenir le même cap de politique monétaire. Dans l’état actuel des choses, de nombreux responsables de la Fed, dont M. Warsh, estiment que l’orientation actuelle de la politique monétaire de la banque centrale n’exerce pas de pression significative sur l’économie.

La dynamique du marché obligataire mondial pourrait être l’une des raisons pour lesquelles l’administration Trump pourrait tacitement se réjouir d’une hausse des taux de la Fed. Bousculer des anticipations de hausse des taux déjà bien ancrées pourrait renforcer les doutes quant à la crédibilité de Warsh en matière de lutte contre l’inflation, ce qui entraînerait des taux à long terme encore plus élevés si les investisseurs anticipaient une hausse de l’inflation et exigeaient une compensation plus importante en contrepartie.

Les rendements des obligations d’État, comme le bon du Trésor à 10 ans, servent de référence pour les produits de crédit à la consommation tels que les prêts immobiliers, dont les coûts de financement restent élevés malgré l’engagement de Trump à rendre la vie plus abordable – une question qui pourrait peser lourdement dans les efforts de son parti pour conserver le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat en novembre.

Les prix du marché évaluent actuellement la probabilité d’une hausse mercredi à plus de 90 %. Cette anticipation ne constitue pas en soi une raison de relever les taux, et Warsh, dans son discours à Jackson Hole, a mis en garde contre le « palais des miroirs » dans lequel les responsables peuvent se retrouver piégés s’ils commencent à adopter les points de vue des marchés financiers qui, à leur tour, reflètent ce qu’ils entendent de la part de la Fed.

« Il semble y avoir eu une chambre d’écho sur les marchés qui a fait grimper les anticipations malgré le peu de données disponibles », ont écrit les analystes de Standard Chartered John Davies et Steve Englander dans une note, estimant que la Fed devrait maintenir ses taux inchangés cette semaine. « Le coût de l’attente est très faible. »

Mais que la hausse des taux soit présentée comme ponctuelle, comme une première étape susceptible d’être suivie d’autres en fonction des données à venir, ou selon toute autre formulation, la conférence de presse de Warsh après la réunion sera aussi importante que la décision de politique monétaire elle-même .

« Cette réunion, et surtout la conférence de presse, comportent énormément de risques », a écrit Robin Brooks, chercheur senior à la Brookings Institution, sur Substack. Alors que les investisseurs anticipent quatre hausses de taux d’ici juin prochain, « on demandera à Warsh — encore et encore — quelle est sa position à ce sujet, et je ne suis pas sûr qu’il y ait une bonne façon pour lui de répondre. Le principal risque est qu’il donne l’impression d’être plus accommodant que ce que les marchés anticipent, auquel cas nous assisterons à une forte correction des obligations à long terme (obligations) , alors même qu’il a relevé les taux précisément pour ancrer ces mêmes rendements. »