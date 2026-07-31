RÉSUMÉ 1-Deux membres dissidents de la Fed estiment qu'une hausse des taux d'intérêt est nécessaire pour lutter contre l'inflation

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* Les responsables de la Fed de Cleveland et de Minneapolis affirment que la forte inflation a motivé leur vote en faveur d'une hausse des taux

* La politique monétaire actuelle ne devrait pas permettre de modérer l'inflation, selon Mme Hammack, de la Fed de Cleveland

* M. Kashkari, de la Fed de Minneapolis, estime qu'une série de hausses des taux pourrait s'avérer nécessaire

par Michael S. Derby et Dan Burns

Deux des trois responsables de la Réserve fédérale qui ont fait dissidence lors de la réunion de politique monétaire de cette semaine en votant pour une hausse des taux d'intérêt ont déclaré vendredi qu'il fallait agir dès maintenant pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale américaine.

« L’inflation reste obstinément supérieure à 2 % depuis plus de cinq ans, et je ne suis pas convaincue qu’elle reviendra d’elle-même à notre objectif », a déclaré Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, dans un communiqué publié par sa banque régionale.

« Une hausse du taux des fonds fédéraux contribuerait à freiner l’activité économique et à réduire les pressions inflationnistes », a ajouté Mme Hammack, précisant que l’économie était en mesure de supporter des taux d’intérêt plus élevés compte tenu de la stabilité du marché de l’emploi. « J’aurais préféré que nous agissions lors de notre récente réunion, car je ne considérais pas l’orientation actuelle de la politique monétaire comme suffisamment restrictive. » Dans un communiqué distinct, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a également exprimé ses inquiétudes concernant l’inflation et a déclaré que la Fed aurait dû relever ses taux mercredi, dans le cadre d’une première étape d’une série de hausses.

« Pour parer au risque que l’inflation élevée ne s’installe durablement, je préférerais resserrer la politique monétaire de manière progressive, à mesure que nous recueillons davantage de données sur l’évolution de l’inflation et de l’emploi », a écrit M. Kashkari.

« Si l’inflation reste élevée, à mon avis, une série potentielle de petites mesures de resserrement serait préférable à l’attente, qui pourrait aboutir à la conclusion que des actions encore plus audacieuses étaient nécessaires », a déclaré M. Kashkari. Si l’inflation venait à se modérer, la Fed pourrait ralentir ou suspendre les hausses de taux « sans impact inutile sur l’économie réelle », a-t-il ajouté. Selon Wrightson ICAP, Mme Hammack a exprimé son désaccord, dans une position « faucon », lors de trois des huit votes tenus lors des réunions de politique monétaire, tandis que M. Kashkari s’est opposé à six reprises sur 30 votes. La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a été la troisième responsable à se prononcer cette semaine en faveur d’une hausse d’un quart de point de pourcentage du taux directeur de la banque centrale, qui se situe actuellement dans une fourchette de 3,50% à 3,75%. Le vote en faveur du maintien des taux inchangés s’est soldé par 9 voix contre 3.

UNE INFLATION TENACE L’issue de la réunion de politique monétaire de cette semaine était inhabituellement incertaine, le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh , ayant refusé de donner des indications sur ses perspectives en matière de politique monétaire. Les marchés financiers avaient intégré la possibilité d’une hausse des taux mercredi et s’attendent globalement à ce que la Fed relève ses taux lors de sa réunion des 15 et 16 septembre. L’indicateur d’inflation privilégié par la banque centrale — l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles — a progressé de 3,7% en glissement annuel en juin et continue de subir des pressions à la hausse.

Les déclarations de M. Warsh mercredi sur la nécessité de maîtriser l’inflation sans prendre de mesures pour la ramener vers l’objectif de 2%, ainsi qu’une allusion à la possibilité que cet objectif lui-même puisse évoluer, ont contribué à faire grimper les rendements des bons du Trésor à 30 ans au-dessus de 5,2%, leur plus haut niveau depuis 19 ans. Cette hausse s’est poursuivie jeudi et vendredi. Si l’inflation s’est considérablement modérée par rapport aux niveaux observés pendant la pandémie de COVID-19, elle reste obstinément supérieure à l’objectif de la Fed, en partie à cause des droits de douane sur les importations instaurés par le président Donald Trump et de la forte hausse des prix de l’énergie résultant de la guerre au Moyen-Orient. L’inflation est également poussée à la hausse par les investissements liés au secteur de l’intelligence artificielle. La nature généralement liée à l’offre du problème d’inflation actuel pose un défi particulier à la Fed, car ses décideurs politiques s’abstiendraient traditionnellement de toute intervention dans une telle situation.

M. Kashkari a déclaré qu’il partage l’idée selon laquelle la politique monétaire est confrontée à des compromis lorsqu’elle doit faire face à des chocs d’offre. Mais il a ajouté: « Je suis de plus en plus convaincu que la politique monétaire a bel et bien un rôle important à jouer pour faire face à une série de chocs d’offre successifs susceptibles d’entraîner une inflation plus élevée et tenace. »

Le président de la Fed de Minneapolis a également rappelé que la flambée inflationniste des années 1970 était en grande partie due à des facteurs d’offre et que les responsables « avaient finalement conclu qu’une politique monétaire restrictive était nécessaire pour ramener l’inflation à un niveau acceptable, malgré leur diagnostic initial d’un choc d’offre ». S'adressant aux journalistes mercredi, M. Warsh a déclaré que les votes dissidents lors de l e reflétaient en partie un débat très animé parmi les décideurs politiques.

« J’ai demandé une bonne dispute familiale, et j’en ai eu une. C’est le but, c’est la caractéristique même du système », a déclaré le nouveau président de la Fed. Mais il a ajouté qu’il y avait « un large soutien majoritaire en faveur de la décision que nous avons prise dans cette salle ».