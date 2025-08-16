Restrictions sur la vente de bière autour de la Beaujoire : les supporters nantais pas contents

Restrictions sur la vente de bière autour de la Beaujoire : les supporters nantais pas contents

Pas touche aux frites de Chez Pépère.

Plusieurs associations de supporters du FC Nantes ont élevé la voix, ce samedi matin, à la veille du premier match de la saison du FC Nantes contre le PSG, ce dimanche (coup d’envoi à 20h45). Elles dénoncent l’interdiction faite aux commerçants ambulants de vendre de la bière librement. « Nous avons appris que les commerçants ambulants présents sur le parvis du stade de la Beaujoire à chaque match n’avaient plus l’autorisation de vendre librement de la bière : toute consommation doit désormais s’accompagner obligatoirement de l’achat d’un repas. » Le communiqué a été signé par neuf assoces de supporters nantais, habituels consommateurs de Chez Jean, Chez Lola, Chez Marie, Chez Pépère et pas loin de 20 vendeurs ambulants autour de la Beaujoire. Elles demandent des « éclaircissements. » …

UL pour SOFOOT.com