Restauration : le Paradis du fruit et Hanoï Cà Phê dans l'escarcelle du groupe Bertrand

Olivier Bertrand à Paris, le 3 juillet 2017. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le groupe Bertrand, premier groupe de restauration indépendante en France, qui détient notamment Léon, Hippopotamus ou Burger King, va ajouter deux nouvelles enseignes à son portefeuille : Le Paradis du fruit et Hanoï Cà Phê, selon un communiqué mercredi.

"Bertrand Franchise et DNA Paradis Group ont conclu un partenariat stratégique via la signature de contrats de +master franchise+ sur les enseignes Le Paradis du Fruit et Hanoï Cà Phê dans un premier temps, en vue d'en accélérer le développement et de préparer une acquisition future des enseignes par Bertrand Franchise", indiquent les groupes dans un communiqué commun.

Fondée en 1982 par Claude Louzon, l'enseigne Le Paradis du Fruit propose de la restauration à tout moment de la journée dans 27 restaurants principalement implantés en région parisienne.

L'enseigne Hanoï Cà Phê est quant à elle "une cantine vietnamienne mi-bistrot, mi-café" qui compte cinq restaurants (quatre en Ile-de-France et un à Lyon).

Ces deux enseignes ont enregistré 85 millions d'euros de ventes en 2023, selon le communiqué.

Bertrand Franchise "entend accélérer le développement de ces deux enseignes sur l'ensemble du territoire" avant d'en faire l'acquisition. Le communiqué ne précise pas le montant de ce rachat ni à quelle échéance il aura lieu.

"Nous sommes ravis de ce rapprochement avec DNA Paradis Group, groupe familial comme le groupe Bertrand, qui contribue au développement de Bertrand Franchise et renforce sa position de leader de la restauration multi-enseignes en France", commente Olivier Bertrand, fondateur et président de groupe Bertrand cité dans le communiqué.

Ces deux nouvelles enseignes viendront compléter les huit franchises du groupe en France : Au Bureau, Volfoni, Hippopotamus, Léon, JOYO, Pitaya, Itsu et Burger King, qui réalisent aujourd'hui 3 milliards d'euros de ventes dans 1.150 établissements.

Le groupe Bertrand détient également plusieurs brasseries parisiennes, des hôtels et les salons de thé Angelina, regroupés au sein d'une division appelée Bertrand Hospitality.