Restauration : "Il manque 200.000 postes", alerte Thierry Marx

L'union des métiers et des industries de l'hôtellerie dresse un portrait inquiétant du secteur de la restauration, en raison de l'inflation, mais aussi des conditions de travail. Son président, le chef étoilé Thierry Marx s'inquiète des 200.000 postes vacants et appréhende l'année 2023 avec "anxiété".

Alors que le milieu de la restauration se relève tout juste des conséquences de la crise sanitaire, elle doit désormais lutter contre les contraintes liées à l'inflation, en plus du manque de personnel persistant depuis plusieurs années.

" Il y a des effets conjugués qui sont terrifiants. On sort d'une crise sanitaire extrêmement lourde. On repart avec une saison qui a été plutôt bonne, mais avec un sérieux manque de personnel", a déploré le chef étoilé Thierry Marx, président de l'UMIH, sur RTL mardi 27 décembre.

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie déplore 200.000 postes vacants, en raison d'une difficulté à "retrouver l'attractivité" dans les professions liées à la restauration.

Les restaurateurs ne veulent plus d'un "rapport sacrificiel" au travail

Si les premiers motifs de blocages sont le logement et la mobilité, les conditions et le rythme de travail sont aussi rédhibitoires pour de nombreux salariés. "On a changé pas mal de choses à nos habitudes de travail après cette crise de covid. Je pense que l'ensemble de la société est en train de s'interroger sur son rapport au travail , et donc il faut replanifier", propose Thierry Marx.

Le chef étoilé affirme que les restaurateurs ne veulent plus d'un "rapport sacrificiel au travail". Les gens ne disent pas qu'ils sont mal payés (...) ils disent qu' ils veulent planifier leur vie autrement , qu'ils veulent garder du lien social", rapporte-t-il.

Dans les colonnes du Journal du Dimanche , Thierry Marx s'était exprimé en faveur de la régularisation de travailleurs étrangers ayant les compétences pour travailler en restauration, invitant ainsi le gouvernement à considérer la restauration comme un métier en tension.