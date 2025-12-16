 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

République Tchèque-Le nouveau gouvernement rejette le pacte migratoire européen
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 18:54

Le nouveau gouvernement tchèque a rejeté mardi, lors de sa première réunion, le pacte migratoire de l'Union européenne (UE), une prise de position à même de provoquer des tensions avec Bruxelles.

Le milliardaire Andrej Babis, chef du parti populiste ANO qui a été nommé Premier ministre au début du mois, s'était engagé lors de la campagne électorale à rejeter les politiques migratoires du bloc.

Le cabinet d'Andrej Babis a appelé à une position plus ferme en matière d'immigration sur le territoire tchèque, une politique plus stricte en matière de retours, et des règles migratoires européennes plus dures que celles existant déjà.

Le pacte migratoire européen, qui doit entrer en vigueur en juin prochain, revoit les règles concernant l'immigration illégale au sein du bloc et prévoit notamment un "mécanisme de solidarité obligatoire" contraignant chaque pays de l'UE à accueillir des réfugiés sur son territoire.

Le gouvernement tchèque a également rejeté, comme promis par Andrej Babis durant sa campagne, la réforme du Système communautaire d'échange de quotas d'émission (ETS2), estimant notamment qu'il allait provoquer une augmentation des prix de l'énergie pour les ménages.

"Nous ne mettrons plus en oeuvre cette disposition de la directive de l'UE", a dit Andrej Babis lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'il chercherait des alliés au sein des Vingt-Sept pour parvenir à un abandon du projet. L'entrée en vigueur de l'ETS2 est prévue en 2028.

(Jan Lopatka et Jason Hovet; version française Camille Raynaud, édité par Sophie Louet)

Environnement
Crise de gouvernement
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank