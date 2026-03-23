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République tchèque-La coalition de droite veut réduire le financement des médias publics
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 19:11

par Jan Lopatka

La coalition de droite populiste au pouvoir en République tchèque présentera mardi un projet de loi visant à réduire le financement des médias publics, ont déclaré lundi des responsables de la coalition, une mesure décriée comme une volonté d'affaiblir ces médias.

La coalition formée par le parti populiste ANO du Premier ministre Andrej Babis, le parti d'extrême droite SPD et le parti eurosceptique des automobilistes va ainsi présenter un projet de loi visant à supprimer la redevance mensuelle des médias publics pour les seniors, les jeunes et les entreprises.

Le chef du SPD, Tomio Okamura, a déclaré que cette proposition constituait la première étape du projet du gouvernement visant à supprimer purement et simplement ces redevances et à intégrer entièrement le financement de la télévision et de la radio publiques au budget de l'État.

"Nos électeurs veulent la fin des redevances", a-t-il déclaré aux journalistes lors d'une intervention diffusée sur la télévision tchèque à l'issue d'une réunion des chefs de la coalition.

Les chaînes publiques, télévision et radio, occupent une place prépondérante dans le paysage médiatique du pays - la chaîne de télévision publique se présentant comme la chaîne la plus regardée par les téléspectateurs âgés de 15 ans et plus, avec une part de marché de 29%.

Cinquante-neuf pour cent des Tchèques font confiance aux médias publics, selon un sondage réalisé en 2025 par l'Institut Reuters, soit le score le plus élevé des médias tchèques inclus dans le sondage.

BABIS ALIGNÉ SUR VIKTOR ORBAN

La télévision publique tchèque a déclaré que la mesure envisagée concernant les redevances l'empêcherait de remplir ses obligations de service public.

"Le directeur général Hynek Chudarek et l'ensemble de la direction de la Télévision tchèque continueront à prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir le système actuel de redevances", poursuit la chaîne dans un e-mail.

La Télévision tchèque dispose d'un budget de 8,5 milliards de couronnes (348 millions d'euros) pour 2026, provenant principalement des redevances, qui s'élèvent à 155 couronnes par mois.

Le fait que ce texte de loi soit présenté par des députés signifie qu'il échappera au débat plus large auquel est normalement soumis, dans le cadre du processus législatif, un texte gouvernemental.

Pavol Szalai, directeur du bureau de Reporters sans frontières à Prague, a déclaré que les modifications proposées sont susceptibles de modifier en profondeur un modèle vieux de plusieurs décennies, qui a fait des médias publics un pilier de la démocratie.

"Cette proposition n'est pas digne d'un pays démocratique, membre de l'Union européenne", a-t-il déclaré.

Andrej Babis, homme d'affaires milliardaire, revenu au pouvoir en décembre et allié politique du dirigeant hongrois Viktor Orbán - un défenseur auto-proclamé de la "démocratie illibérale" - s'en prend depuis longtemps aux médias, aussi bien publics que privés, les accusant de diffuser des mensonges.

(Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Tangi Salaün)

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