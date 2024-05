Reprise d’Atos : David Layani se rapproche d’un accord avec les créanciers

La voie vers une reprise d'Atos par David Layani semble se dessiner. Selon des informations des Echos et du Figaro , que Le Point est en mesure de confirmer, un accord est en passe d'être trouvé entre, d'une part, le consortium formé du Français OnePoint (contrôlé par David Layani), premier actionnaire d'Atos, et ses partenaires Butler industries et l'Européen Econocom, et, d'autre part, les créanciers du géant mondial des services informatiques.

Cet accord de principe stipule un effacement de 57 % de la dette d'Atos (2,8 milliards d'euros sur un total de 4,9 milliards d'euros). C'est un milliard d'euros de plus que ce à quoi les créanciers étaient prêts il y a encore quelques jours.

Selon nos informations, l'ensemble des détenteurs des obligations émises par Atos ont signé cet accord, et un groupe de banques créancières représentant les deux tiers de la dette bancaire est en discussion pour rejoindre l'accord.

Pour être suffisamment nombreux pour sceller une reprise par David Layani, les créanciers participant à l'accord doivent réunir deux tiers du total de la dette d'Atos (dettes bancaire et obligataire combinées).

Dans ce cas, selon l'offre de reprise proposée par le consortium, une augmentation de capital de 30 % serait réalisée. La répartition de ces 30 % entre les membres du