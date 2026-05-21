REPORTAGE-En Inde, un compte Instagram viral met en lumière les préoccupations politiques de la jeunesse

par Saurabh Sharma et Krishna N. Das

Un compte Instagram créé il y a cinq jours en Inde, abordant les préoccupations de la jeunesse avec une touche d'humour, est devenu viral dans le pays, dépassant en popularité le compte du Parti indien du peuple (BJP) au pouvoir.

Le "Cockroach Janta Party" (le "Parti du peuple des cafards") rassemble désormais plus de 16 millions d'abonnés sur Instagram, bien plus que le compte du BJP du Premier ministre Narendra Modi - se présentant comme le plus grand parti politique au monde - qui en regroupe 9 millions.

Le "Cockroach Janta Party", dont la description Instagram est "un front politique des jeunes, par les jeunes, pour les jeunes", aborde des questions telles que le chômage ou l'inflation sous un angle politique.

Son fondateur, Abhijeet Dipke, âgé de 30 ans, a déclaré à Reuters que le compte avait été ainsi baptisé en raison des commentaires du président de la Cour suprême indienne, Surya Kant, comparant la semaine dernière certains jeunes chômeurs à des cafards.

Tournant ces déclarations en dérision, le "Cockroach Janta Party" se présente comme la "voix des paresseux et des chômeurs".

Face à l'ampleur des réactions à ses propos, Surya Kant a tenté de corriger le tir en assurant qu’il n'entendait pas critiquer la jeunesse, mais qu’il faisait référence à ceux qui possèdent des "diplômes faux et bidons" et qui sont "comme des parasites".

"Il s’agit d’un mouvement visant à changer le discours politique en Inde", explique Abhijeet Dipke depuis Boston, où il est basé depuis deux ans.

"La jeunesse indienne a largement disparu du discours politique dominant. Personne ne parle de nous. Personne n’écoute nos problèmes ni même n’essaie de reconnaître notre existence."

INQUIÉTUDES ÉCONOMIQUES

Le compte Instagram du "Cockroach Janta Party" diffuse des graphiques et des vidéos réalisés par ses membres, abordant l’indépendance des médias ou la parité entre les hommes et les femmes au Parlement et au gouvernement.

Sa création intervient alors qu'une enquête de Deloitte publiée cette semaine indique qu'en Inde, la génération Z (personnes nées entre 1995 et 2007) a été durement touchée par le manque d'emplois et la hausse des prix.

"La génération Z fait état d’un stress financier plus important, une proportion importante soulignant les difficultés d’accès à la propriété et l’insécurité financière", peut-on lire dans l’enquête.

L'Inde, le pays le plus peuplé au monde, compte le plus grand nombre de jeunes, avec environ 65% de ses 1,42 milliard d'habitants âgés de moins de 35 ans.

Selon les données gouvernementales, le taux de chômage des 15-29 ans atteint 9,9% en Inde, avec 13,6% dans les zones urbaines et 8,3% dans les zones rurales.

Selon les experts, nombreux sont les jeunes qui craignent que le problème ne s'aggrave, l'intelligence artificielle bouleversant les postes de primo-entrants dans le vaste secteur de l'administration publique.

L'enquête Deloitte relève que 54% des membres de la génération Z et 44% des milléniaux (nés entre 1983 et 1994) ont reporté des décisions importantes, telles que l'achat d'un logement, en raison de leurs inquiétudes économiques.

"LE POTENTIEL DE CHANGER LA POLITIQUE EN INDE"

Abhijeet Dipke décline toutefois toute comparaison avec les manifestations de rue menées par la génération Z au Bangladesh et au Népal ces derniers mois.

Il refuse en outre de dire si la création formelle d'un parti politique est à l'étude.

"Cela a le potentiel de se transformer en un grand mouvement politique, cela a le potentiel de changer la politique en Inde", glisse-t-il.

"Et quoi que nous fassions, nous le ferons dans le respect des droits constitutionnels. Nous le ferons de manière très démocratique et pacifique. Ce ne sera pas quelque chose comme ce que nous avons vu au Népal ou au Bangladesh."

Abhijeet Dipke indique que plus de 400.000 personnes se sont inscrites pour devenir membres du "Cockroach Janta Party", dont plus de 70% sont âgées de 19 à 25 ans.

Quatre critères d’adhésion sont requis pour devenir membre : être au chômage, paresseux, connecté en permanence et capable de pester de manière professionnelle.

"J’aime beaucoup 'le Cockroach Janta Party' parce que dans ce pays, personne n’écoute la voix des jeunes et il n’y a pas assez d’emplois pour eux", témoigne Siddharth Kanaujia, 26 ans, qui s’est inscrit pour devenir membre.

"Mais le 'parti' défend les intérêts de la jeunesse et soulève les bonnes questions. Le cafard symbolise la résilience, il revient en force après chaque épreuve."

(Rédigé par Saurabh Sharma, Krishna N. Das et Aftab Ahmed ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)