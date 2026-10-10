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Report officiel à 2027 des législatives palestiniennes
information fournie par Reuters•10/10/2026 à 14:10
Le président palestinien Mahmoud
Abbas a publié samedi un décret annulant les élections
législatives prévues le 28 novembre 2026 et fixant les élections
présidentielle et législatives au 11 septembre 2027, a rapporté
l'agence officielle palestinienne WAFA.
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