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Report officiel à 2027 des législatives palestiniennes
information fournie par Reuters 10/10/2026 à 14:10

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Le président palestinien Mahmoud Abbas a publié samedi un décret annulant les élections législatives prévues le 28 novembre 2026 et fixant les élections présidentielle et législatives au 11 septembre 2027, a rapporté l'agence officielle palestinienne WAFA.

(Rédaction de Reuters)

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