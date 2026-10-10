Report à 2027 des élections palestiniennes

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Le président palestinien Mahmoud Abbas a annulé samedi les élections législatives prévues en novembre en raison de la dégradation de la situation dans les territoires palestiniens et fixé au 11 septembre 2027 la tenue simultanée des élections présidentielle et législatives, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne WAFA.

Le décret de Mahmoud Abbas évoque les "obstacles créés par les mesures israéliennes" à la tenue des élections en novembre ainsi que la nécessité de réunir des conditions politiques, sécuritaires et de terrain adaptées à l'organisation d'"élections libres, équitables et inclusives".

Il appelle les Palestiniens de Jérusalem, de Cisjordanie et de Gaza à participer au scrutin.

De sérieux doutes existaient quant à la tenue du scrutin de l'Autorité palestinienne à la fin novembre. Les Palestiniens n'ont plus organisé d'élections législatives ni présidentielle depuis 2005-2006, à l'issue desquelles le Hamas, rival islamiste du président palestinien Mahmoud Abbas, a pris le contrôle de Gaza en évinçant ses partisans.

Le décret précise que les attaques militaires israéliennes, l'expansion des colonies, les violences de colons et les restrictions de circulation en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, ainsi que la poursuite du gel par Israël des recettes fiscales palestiniennes, ont créé des difficultés pour préparer et organiser les élections à la date initialement prévue.

À Gaza, le décret fait état de "conditions sécuritaires et humanitaires exceptionnelles", du retrait inachevé des forces israéliennes, de l'absence de progrès dans la reconstruction et de la non-mise en oeuvre des dispositions relatives au déploiement de forces internationales de stabilisation et de police.

Les restrictions imposées par Israël à l'accès de Gaza et de Jérusalem-Est pour les personnels de la commission électorale et les observateurs internationaux ont également compliqué les préparatifs, ajoute le décret.

La décision de report fait suite à une résolution du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et à des consultations avec les factions palestiniennes et les forces politiques. Elle vise également à laisser le temps nécessaire à un dialogue national palestinien global afin de renforcer l'unité et de répondre aux défis auxquels est confronté le processus électoral.

(Ali Sawafta à Ramallah, Nidal Al-Mughrabi au Caire et Eman Abouhassira à Dubaï; version française Nicolas Delame)